Razkrita skrivnost z monaškega dvora: Albert in Charlene podpisala milijonsko pogodbo

Monaški knez Albert in njegova žena Charlene naj bi podpisala strogo zaupno milijonsko pogodbo. Podrobnosti posebnega dogovora med zakoncema so zdaj pricurljale v javnost. Razkrivajo jih francoski mediji, ki navajajo, da naj bi Albert težavni Charlene za opravljanje kraljevih dolžnosti plačal 12 milijonov evrov letno.

Charlene, ki je večji del leta 2020 in 2021 zaradi bolezni preživela daleč stran od družine v Južni Afriki in Švici, naj bi za udeležbo na javnih dogodkih prejela bogato plačilo in tako ne bo več finančno odvisna od svojega moža. »Seveda naziv princese prinaša veliko ugodnosti, a denar ni zagotovljen,« je za Mail Online dejal poznavalec kraljevih razmer v Monte Carlu. »Za njo je težavno obdobje, zato je povsem normalno, da si želi Charlene zagotoviti sredstva, da lahko uporabi denar, kot želi« je še dodal.

Charlene se je v nedeljo po dolgem času pojavila ob možu in sedemletnih dvojčkih na turnirju v rugbiju in na monaški dirki E-Prix 2022. Pred tem sta bila zakonca redko opažena skupaj.

Albert in Charlene sta se poročila leta 2011, mediji pa so takrat poročali, da naj bi tik pred skokom v zakonski jarem bivša olimpijska plavalka poskušala zbežati in se izogniti poroki. Kraljevi dvor je te trditve vedno zanikal. Težave v zakonu naj bi poskušali prikriti z izgovori, da ima Charlene zdravstvene težave. »Palača tako pogosto izpostavlja princesino trpljenje in zdravstvene težave, da je vsemu skupaj težko verjeti,« je lani komentiral dogajanje poznavalec kraljevih zadev Stephane Bern. Njune težave so eskalirale, ko je leta 2020 v medijih odjeknila vest o domnevnem nezakonskem otroku princa Alberta. Kmalu zatem si je Charlene pobrila lase in povsem spremenila svoj videz.