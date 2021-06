Razkrita skrivnost o Ronaldovih otrocih

Evropsko prvenstvo v nogometu se je včeraj že začelo in tako je vse več pozornosti javnosti usmerjeno v nogometaše, pa tudi v njihovo zasebno življenje. Eden najzanimivejših je že vrsto leto, ki skrbno varuje, kako so se rodili njegovi trije otroci. Medijem pa je vendarle uspelo izbrskati nekaj podrobnosti.(rojen 17. junija 2010) in dvojčkain(rojena 8. junija 2017)) so na svet prišli z umetno oploditvijo. Življenje dvojčkov se je začelo v laboratoriju v Los Angelesu, nosila ju je nadomestna mati, njena identiteta pa je neznana. Rodila sta se v kalifornijski La Mensi, blizu meje z Mehiko. Eva se je rodila minuto pred Mateom, rojstni list pa je podpisala ginekologinja. S tem naj bi utišali govorice, da Mateo in Eva sploh nista dvojčka.Ronaldo svoji soprogidaje mesečno plačo za vse delo, ki ga opravi doma, saj vzgaja štiri otroke. Poleg Christiana, Eve in Matea še svojo biološko hčer z Ronaldom, rojeno 12. novembra 2017.Na mesec ji Ronaldo baje nakazuje 80.000 funtov, kar je nekaj več kot 92.000 evrov.