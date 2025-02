Razkrita skrivnost Michaela Jacksona: tako je izvedel nemogoči nagib (VIDEO)

Junija bo minilo 16 let, odkar je svet zapustil eden največjih in najbolj slavnih glasbenikov vseh časov Michael Jackson. Njegova glasba kljub temu živi naprej, a ne le glasba, tudi plesalci se še vedno ukvarjajo z nekaterimi od njegovih najbolj legendarnih gibov, ki jih ne more ponoviti kar kdor koli. Eden od njih, ki je povsem skregan ne le z omejitvami človeškega telesa, ampak tud is fiziko, je denimo njegov slavni nagib.

Jackson se je v videospotu za pesem Smooth Criminal denimo s celim telesom nagnil močno naprej, pri tem pa je imel noge povsem zravnane in stopala plosko na tleh. Oboževalci, ki so ta njegov slavni nagib poskušali posnemati, so praviloma vsi popadali na nos, kako tudi ne, ko pa niso imeli pripomočkov, ki se jih je posluževal Jackson.

Opozorilo poznavalcev

Kralj popa je tako pred izvedbo nagiba obul posebne čevlje, ki so imeli nekoliko debelejši podplat in peto, na sredini pete pa je bila večja zareza. Na tla so člani njegove ekipe medtem položili težko kovinsko ploščo z močnima vijakoma, ko je Michael stopala podrsal po tleh, pa sta se vijaka usidrala v odprtino na čevljih in ga tako držala na mestu.

A tudi zdaj, ko veste, kako plesni gib izvesti, tega raje ne poskušajte, svarijo poznavalci. Res, da tako najverjetneje ne boste padli na obraz, si pa lahko poškodujete mišice, kite in vezi v nogah. Da bi uspešno izvedli Jacksonov nagib, potrebujete namreč izredno utrjene mišice, ne le v nogah, temveč tudi trebušne in hrbtne, ki jih boste potrebovali, da se boste ponovno potegnili v stoječi položaj.