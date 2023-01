Razkrita oporoka Ivane Trump: varuški stanovanje za več kot milijon dolarjev, Donaldu nič

Julija lani je v 73. letu starosti umrla Ivanka Trump, nekdanja žena 45. predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa. Po več mesecih pa so zdaj mediji razkrili vsebino oporoke, s katero je razdelila 34 milijonov dolarjev vredno premoženje.

Zapuščina je bila razdeljena med njene otroke, prijatelje in dobrodelno organizacijo, ki jo je imela z bivšim možem, Trumpom. Slednjemu ni zapustila ničesar.

73-letno Ivano so 14. julija 2022 našli »nezavestno in neodzivno« na dnu stopnišča njene meščanske hiše v Upper East Sideu v New Yorku. Umrla je zaradi poškodb, ki jih je utrpela ob padcu.

Nestrpno čakali na oporoko

Glede na zapuščinske zapise, ki jih je pridobil Insider, je Ivana večino svojega osebnega premoženja, vključno z nakitom in morebitnimi sredstvi od prodaje zbirke krzna, zapustila svojim otrokom, Donaldu Trumpu ml., Ivanki Trump in Ericu Trumpu.

Njena preostala oblačila so bila podarjena ameriškemu Rdečemu križu in Rešilni vojski, stanovanje na Floridi in ljubljenega jorkširskega terierja pa je prepustila »prijateljici in nekdanji varuški» Dorothy Curry.

1008 kvadratnih metrov veliko stanovanje je ocenjeno na 1,128.078 dolarjev, ima eno spalnico in eno kopalnico. Zgrajeno naj bi bilo leta 2001, nazadnje pa kupljeno za 635.000 dolarjev leta 2009.

Curryevi, ki je postala vseživljenjska prijateljica družine Trump, potem ko je delala kot varuška otrok, je zapustila tudi kužka Tigerja Trumpa.

Poročila se je še dvakrat

Trump in Ivana sta se ločila leta 1990. Ivana se je nato poročila še dvakrat. Njen zadnji bivši mož, Rossano Rubicondi, je umrl leta 2021. Njena oporoka, napisana in notarsko overjena leta 2019, je vsebovala tudi načrte, da bi mu zapustila nepremičnino v St. Tropezu v Franciji.

Par je imel turbulentno razmerje, poročila sta se leta 2008, ločila leta 2009 in se kmalu zatem pobotala, poroča Page Six. Še naprej sta se priložnostno dobivala do leta 2019, poroča People.

Njene nepremičnine, vredne več milijonov dolarjev, so bile razdeljen med njene otroke. Donald Trump je prejel le nadzore nad njeno hišo v Upper East Side, nad nepremičnino v Franciji in nepremičnino na Češkem.

Mestno hišo Lenox Hill s 17 sobami, ki jo je Ivana imenovala dom od leta 1992 do svoje smrti, prodajajo za 26,5 milijona dolarjev. Zunanjost s stebri se ponaša z mansardno streho in zlatimi ter črnimi rešetkastimi na vratih.

Ivanka Trump na slovesnosti ob prevzemu državne nagrade v imenu pokojne matere Ivane Trump, prve žene nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, z bratom Donaldom Trumpom mlajšim na praškem gradu na Češkem 28. oktobra 2022. FOTO: Stringe, Reuters

