Razkrita bizarna skrivnost skupnih fotografij princese Diane in princa Charlesa (FOTO)

Princesa Diana še vedno buri duhove, predvsem številne nelogičnosti njene smrti, pa tudi njeno nesrečno življenje na britanskem dvoru. Kljub vsemu je bila vedno korak pred monarhijo, otroke je vzgajala v nasprotju s stališči britanske krone, princa William in Harry pa sta edina predstavnika kraljeve družine, ki sta obiskovala javno šolo.

Princ Charles je Diani povzročil veliko težav, njegove prevare in spletke pa naj bi jo celo pripeljale do poskusa samomora. V zadnjem dokumentarcu o življenju in smrti princese Diane, so bile razkrite številne podrobnosti, pa tudi to, da se je princesa bala za svoje življenje in da je slutila, da se ji bo zgodilo nekaj hudega.

Ena od nenavadnih »napak« britanskega dvora, poroča Istorijski zabavnik, so skupne fotografije očitno srečnega kraljevega para. Na vsaki fotografiji je namreč princesa Diana v objemu princa Charlesa, nasmejana in samozavestna, videti je, kot da je vsaj 10 centimetrov nižja od moža, v resnici pa sta bila enako visoka – 178 centimetrov. Zdi se, da so fotografi Buckinghamske palače menili, da bo dedič britanske krone pridobil več moškosti in moči, če bo prikazan višji od svoje »boljše polovice«.

Ali so posegli po fotomontaži ali pa je princ obul pete, ni znano. Znano je le, da je princesa Diana med javnim nastopom v navzočnosti princa vedno nosila ravne čevlje ali balerinke, da bi bil Charles videti vsaj malo višji.