Razkrit ločitveni dogovor princa Harryja in Meghan Markle

Princ Harry in Meghan Markle sta se znašla v sporu z Netflixom glede pogodbe z njim, ki naj bi bila vredna 133 milijonov evrov, vključevala pa naj bi nekaj, kar zakoncema Sussex ne odgovarja najbolj.

In sicer ločitveno klavzulo oziroma pravico pretočne platforme do prvega intervjuja po morebitnem razhodu, piše portal Radar Online.

Drugačna pogajalska izhodišča

Kot je za portal povedal vir, njuna pogajalska izhodišča ne bi mogla biti bolj drugačna, kot so bila leta 2020, ko so ju k sebi vabili Oprah, Spotify in Netflix: »Tokrat je jasno, da Harry in Meghan bolj potrebujeta Netflix kot obratno.«

Ta naj bi zato imel precejšnjo pogajalsko moč in si želi čim več ekskluzivnih vsebin, kar vključuje več razkrivanja zasebnosti in možnost prednostnega intervjuja po morebitni ločitvi.

Vir dodaja: »Če se razideta, želi Netflix prednost pri prvem intervjuju. Vse je na mizi: od pogovorov o ločitvi do prikazovanja otrok javnosti.«

Napetosti v ozadju

Čeprav njuni prijatelji menijo, da bi z ločitvijo izgubila preveč, naj bi trenutna pogajanja tudi med njima sprožila številne napete razprave.

»Meghan si, kot vsaka mama, želi svetu pokazati svoja čudovita otroka in tudi Harry ima podobna čustva,« pravi vir.

»A pred leti sta se dogovorila, da ju bosta zaščitila. Dokler se ne rešijo zadeve glede varovanja, ju on ne bo izpostavljal.«

Netflix za vsako ceno želi rezultate

Netflix zahteva konkretne rezultate, zlasti po različnih odzivih na projekte, kot sta With Love, Meghan in Harryjev dokumentarec o polo turnirjih.

Dodaten udarec je bil njegov javni spor s predsednico dobrodelne organizacije Sentebale dr. Sophie Chandauko.

Nadzor, ne le denar

Vir zaključuje: »Harry in Meghan pogodbo nujno potrebujeta; a za kakšno ceno?

Nobeden od njiju si ne želi podpisati nečesa, kar vključuje ločitveno klavzulo. Te razprave so izjemno težke. Ne gre zgolj za denar, gre za nadzor.«

»In povsem jasno je, zakaj si Netflix želi ekskluzivo za njuno naslednje poglavje, sploh če bo to vključevalo ločitev.«