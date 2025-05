Razkrit bizaren način pokopa Gena Hackmana: o vsem so odločali njegovi otroci

Več kot dva meseca po tem, ko so Gena Hackmana in njegovo ženo Betsy Arakawa našli mrtva na njunem domu v Santa Feju, Nova Mehika, so pokojnika položili k počitku, in to na skromnem obredu ter v neoznačen grob.

Po poročanju portala MailOnline je Hackmanov zadnji dom v Novi Mehiki v kraju, kjer je preživel zadnja leta, pogreb pa so organizirali njegovi otroci iz prvega zakona: sin Christopher Allen in hčeri Leslie Anne ter Elizabeth Jean, ki naj bi bili izključeni iz oporoke in morda tudi prikrajšani za njegovo bogastvo v vrednosti 72 milijonov evrov.

Premoženje oskarjevca se je po njegovi smrti znašlo v središču polemik. Glede na oporoko naj bi z njim upravljali imenovani skrbniki, a so vsi že pokojni, novi pa niso bili izbrani, sodišče je zato imenovalo začasnega upravitelja.

Čeprav so bili otroci izključeni iz oporoke, bi vseeno lahko dedovali po očetu. Odvetnik Tre Lovell je za BBC pojasnil:

»Premoženje bo razdeljeno v skladu z zakoni o dedovanju brez oporoke, zato bodo otroci zakoniti nasledniki.«

Gene Hackman je leta 1989 v intervjuju za New York Times odkrito priznal:

»Kot igralec postaneš zelo sebičen. Čeprav sem imel družino, sem sprejemal projekte, ki so nas ločevali za tri ali štiri mesece. Denar, slava, skušnjave, vse to je bilo preveč za nekoč revnega fanta.«