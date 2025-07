Razkrili podrobnosti pogreba Ozzyja: »Bil je sin Birminghama«

Za vse, ki se bodo želeli zadnjič posloviti od Ozzyja, bo v Birminghamu potekal sloves od ulice Broad Street do mostu Black Sabbath in klopi, kjer so oboževalci že prej puščali sveče in rože. Procesija se bo začela okoli 13. ure, župan Birminghama, Zafar Iqbal, pa je ob tej priložnosti dejal, da je ponosen, da je Birmingham rojstno mesto tako velike zvezde.

»Ozzy je bil več kot le glasbena legenda – bil je sin Birminghama. Po tem, ko je nedavno prejel Red svobode mesta in po svojem slovitem nastopu na koncertu Back to the Beginning na stadionu Villa Park v začetku tega meseca, se nam je zdelo pomembno, da mu mesto pred zasebnim družinskim pogrebom izkaže dostojanstven in spoštljiv poklon. Vemo, kako veliko bo ta trenutek pomenil njegovim oboževalcem,« je povedal župan za Mirror.

Ulica Broad Street bo zaprta za promet od 7. ure zjutraj, avtobusi in tramvaji pa bodo v tem času preusmerjeni. Procesija se bo predvidoma začela okoli 13. ure, cesta pa bo ponovno odprta po zaključku dogodka. Procesijo in vse s tem povezane stroške je krila družina Osbourne, mestni svet pa je pomagal pri organizaciji zapore ceste.

»Ponosni smo, da lahko to gostimo tukaj – z njegovo ljubljeno družino – na kraju, kjer se je vse začelo. Hvaležni smo, da so velikodušno prispevali sredstva, ki so omogočila, da se Ozzyju posveti takšen poklon, kot si ga zasluži,« je dodal Zafar Iqbal.

FOTO: Justin Tallis Afp

Tudi prenos v živo

Za tiste, ki dogodku ne bodo mogli prisostvovati, bo vzpostavljen prenos v živo z mostu Black Sabbath, kjer je bilo za rockerja puščeno cvetje. V Muzeju in umetnostni galeriji v Birminghamu je odprta tudi knjiga sožalja za Ozzyja, oboževalci pa si lahko ogledajo razstavo z naslovom Ozzy Osbourne, junak delavskega razreda, ki jo je prejšnji mesec odprla Sharon Osbourne.

FOTO: Isabel Infantes Reuters

Ozzy je pred nekaj več kot dvema tednoma izvedel svoj zadnji koncert s skupino Black Sabbath z naslovom Back to the Beginning, ki je potekal na stadionu nogometnega kluba Aston Villa. Enkratni dobrodelni koncert je bil Osbourneov zadnji nastop, poroča 24sata.hr.