Razkrili najslabše varovano skrivnost

Vrača se Umazani ples, eden najbolj kultnih filmov 80. let, ki je med zvezde izstrelilin. Pred šestimi leti sta se v filmu Umazani ples 2: Havana nights čutnim ritmom in strastem predajalain, a to je bila medla različica originalne ljubezenske zgodbe, ki je gledalce iz ameriškega letovišča popeljala na Kubo, na razgrete ulice Havane. Tudi televizijska izvedba, s katero so pred tremi leti želeli oživiti zimzeleno filmsko romanco, ni navdušila občinstva in kritike. Tokrat si bo plesne čeveljce znova nadela Jennifer Grey, ki ji je vloga Baby prinesla nominacijo za zlati globus, v nadaljevanju Umazanega plesa iz leta 1987 pa bo zasedla tudi producentski stolček.Le kdo se ne spomni naivne in sramežljive Baby, vedno v senci svoje zapeljive sestre, ki pa jo v letovišču, kjer s starši preživlja poletne počitnice, iz školjke potegne učitelj plesa Johnny? Njuni plesni koraki, iz katerih se je rodila ljubezen, so hipoma osvojili srca gledalcev, Umazani ples pa je, čeprav so mu napovedovali neuspeh, navduševal nove in nove generacije.Leta 1987, ko je prišel na velika platna, je film s pičlim proračunom petih milijonov ameriških dolarjev v kinoblagajne prinesel vrtoglavih 200 milijonov, v zgodovino pa se je vpisal tudi kot prvi, ki je pri prodaji videokaset presegel magično število milijon kopij. Zato ni čudno, da je ob napovedi nadaljevanja med ljubitelji romantike in plesa završalo.Govorice o nadaljevanju so začele krožiti že prejšnji mesec, zdaj pa je ugibanj konec. »Razkrili bomo verjetno najslabševarovano skrivnost Hollywooda – navdušeno potrjujemo, da se je Jennifer Grey priključila filmu Umazani ples kot igralka in izvršna producentka,« so sporočili iz studia Lionsgate. »Romantičen in nostalgičen bo prav toliko, kot so si želeli oboževalci prvega filma.« A podrobnosti vseeno niso izdali. Razen te, da bo režijsko taktirko vihtel, scenarija pa sta se lotilain. Film naj bi se odvijal v 90. letih preteklega stoletja, torej tri desetletja po tem, ko se je končala originalna zgodba, ki je bila postavljena v poletje 1963.