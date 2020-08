Razkrili, kako je v resnici videti instagram zvezdnica (FOTO)

Manekenkaje le ena izmed mnogih, ki je postala slavna zaradi svojih objav na družabnih omrežjih. Na objavljenih fotografijah je vedno brezhibno urejena. Videti je, da ničesar ne prepušča naključju. A čeprav je jasno že na prvi pogled, da so njene objavljene fotografije obdelane, verjetno nihče ni pričakoval, da je šla z obdelavami tako daleč. Na nekem drugem instagram profilu so razkrili, kakšna je Juliana v resnici, preden fotografijam doda filtre, jih obdela in objavi.{instagram}https://www.instagram.com/p/CBtWR9JFh1l/?utm_source=ig_web_copy_link{instagram}Ni pa Juliana edina, ki so jo tako razkrinkali. Na profilu beauty.false je razkrita kopica vplivnic in znanih obrazov, ki so podlegli pretiranemu obdelovanju fotografij pred objavami na spletu. Med temi je tudi balkanska turbofolk diva{/instagram}https://www.instagram.com/p/B3sIfpaoW1G/?utm_source=ig_web_copy_link{/instagram}