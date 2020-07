Razkošne ohceti ne bo, skočila le pred matičarja

Želela sta si velike poroke, a je novi koronavirus tudi njima prekrižal načrte. FOTO: Instagram

Nič kaj razvajena

8

let starostne razlike je med njima.

Velika zabava bo sledila pozneje, ko ne bo več omejitev glede potovanj, varnostne razdalje in zbiranja.

pravnukinja zadnjega avstrijskega vladarja, je leto in pol od zaroke z dirkačem formule E dahnila usodni da. Eleonore, katere naziv se glasi avstrijska nadvojvodinja ter princesa Madžarske, Bohemije (Češke) in Hrvaške, tersta sicer načrtovala veliko poroko s cerkvenim obredom, a je tudi njima, kot toliko drugim parom po svetu, načrte prekrižala pandemija covida-19.Odločila sta se, da ne čakata na primernejši trenutek, ko bi lahko srečo z njima delili mnogi povabljenci, temveč sta se kar na začetku tedna odpravila na matični urad v Monte Carlu, kjer živita. Velika zabava bo sledila pozneje, ko ne bo več omejitev glede potovanj, varnostne razdalje in zbiranja, obljubljata.Nevesta je nosila belo obleko, ki ji je segala malce pod koleno, ramena pa je imela gola. Namesto tradicionalne vlečke se je 26-letnica odločila za naglavni obroč z mrežasto tkanino, ki ji je padala na obraz. Par, ki se mu je v dvorani, kjer je potekal civilni obred, pridružila peščica najbližjih, je bil nasmejan do ušes in izjemno srečen, družba pa se je pozneje odpravila še na kosilo v bližnjo restavracijo.Čeprav se je Eleonore rodila v plemiško družino, nekoč najvplivnejšo v Evropi, temu primerno je tudi njihovo premoženje, vztraja, da ni niti malo razvajena ali vzvišena. Starši naj bi jo namreč tako kot njeni sestri vzgajali kot povsem običajne otroke, da bi znale ceniti male stvari in ostale skromne. »Hvaležna sem jima, da nas nista vzgojila v prepričanju, da je nekaj povsem normalnega, da obiskuješ internat v Švici in živiš v luksuznem stanovanju v Londonu,« je pred časom dejala Eleonore, ki je sicer med drugim delala kot model tudi za najbolj zveneča imena modne industrije, a kljub temu najraje kupuje oblačila nižjega do srednjega cenovnega razreda, pravi pa, da ji tudi sicer moda v zasebnem življenju ne pomeni prav dosti.Sodeč po njenih družabnih profilih je mladenka, sicer diplomirala pravnica, strastna popotnica. Z izbrancem sta tako prepotovala že dobršen del sveta, od Mjanmara, Japonske, Papue Nove Gvineje, Južne Afrike, Egipta, Maroka, Argentine in seveda Evrope, tudi pri naših južnih sosedih se rada ustavita. Mladoporočenca sta se spoznala pred tremi leti prek Eleonorinega brata Ferdinanda von Habsburga, ki je prav tako navdušen dirkač, Eleonore pa svojega osem let starejšega izbranca, po rodu Belgijca, pogosto spremlja na treningih in dirkah, ki potekajo po različnih koncih sveta.