Razjezila pol družine, zdaj se je kraljica vnukom opravičila

Danska kraljica Margareta, ki je prejšnji teden otrokom svojega mlajšega sina odvzela plemiški naziv, se je zdaj za to potezo opravičila. Kot je dejala, je hotela vnukom s tem predvsem olajšati življenje, saj bodo tako lahko sami odločali o svoji prihodnosti in karieri, ni pa se zavedala, da bo imela njena odločitev ravno nasproten učinek. Tako njeni vnuki kot sin in snaha so namreč dejali, da so močno prizadeti, šokirani in užaloščeni, za zdaj še princeso Atheno pa v šoli, odkar je kraljičina odločitev prišla v javnost, menda tudi zbadajo.

Razjezila je pol družine.

Kot je dejala nekdanja žena princa Joachima in mama njegovih starejših otrok, 23-letnega princa Nikolaia in 20-letnega princa Felixa, je bila kraljičina odločitev, ki jo je močno presenetila, povsem nepotrebna, saj da bi lahko Margareta počakala, da se otroci poročijo, saj bodo takrat tako in tako izgubili plemiški naziv. Ostro se je na mamino odločitev odzval tudi Joachim, ki je prepričan, da so njegovi otroci po nepotrebnem kaznovani, za kaj, ni povedal, besen pa je tudi zato, ker naj bi on in njegova družina za to izvedeli komaj pet dni pred javnostjo. Iz danske palače so slednje sicer zanikali in pojasnili, da je kraljica o tem razmišljala že dlje ter o možnostih govorila tudi z Joachimom. Da gre za »podlo« dejanje, je prepričana tudi prinčeva žena princesa Marie, ki pravi, da se njena tašča ne zaveda, da gre za veliko in bolečo spremembo v življenju njenih otrok, sama pa da je ne razume.