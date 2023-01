Razhod Shakire in Piqueja: nad bivšega s pesmijo, nad taščo z lutko čarovnice (FOTO)

Razhod Shakire in Gerarda Piqueja, ki sta enajst let veljala za enega najlepših in noro zaljubljenih zvezdniških parov, se spreminja v pravo špansko telenovelo.

»Ure casio so večne,« ji je Gerard vrnil udarec. FOTO: Youtube

Kajti čeprav sta nekdanja zaljubljenca, med katera je prišla druga ženska, po menda dvanajsturnem dogovarjanju dosegla sporazum glede skrbništva nad sinovoma in bi lahko obrnila nov list, njuna zasebnost s pranjem umazanega perila v javnosti zdaj bolj kot kdaj prej polni naslovnice tabloidnih časopisov. Shakira udriha po nezvestem očetu njenih sinov, on ji vrača milo za drago, sredi tega sovražnega ognja pa se je zdaj znašla še pevkina nekdanja tašča, nogometaševa mama.

Olajšala si je dušo

Kolumbijska pevka spreminja svoja čustva v pesmi. Ko je lansko poletje počilo, da je Shakira vrgla Gerarda iz hiše, ker ga je ujela z drugo, je skoraj sočasno na radijske valove namreč prišel pevkin takrat najnovejši hit Te Felicito, v katerem prepeva o neiskrenem, prevarantskem moškem. Zdaj pa si je olajšala dušo še z novo pesmijo, v kateri ni dregnila le bivšega, temveč je besedno oklofutala tudi njegovo novo izbranko, 23-letno Claro Chio, ter mimogrede omenila še taščo.

Glede na skrbniški dogovor bo sinova lahko videl deset dni na mesec. FOTO: Albert Gea/Reuters

»Vredna sem dve dvaindvajsetletnici. Ferrarija si zamenjal za twinga, uro rolex za casio,« brez ovinkarjenja zapoje, kar si misli o Clari. Nato se spotakne še ob športnikov intelekt, češ da bi bilo dobro, ko bi malce treniral tudi možgane, ne le mišic v telovadnici.

Nekaj zadoščenja je verjetno občutila že med skladanjem in nato prepevanjem, še dodatno pa, ko je pesem pristala na vrhu spotifyeve lestvice Top 50 Global in postala največkrat pretakana latino pesem v enem dnevu v zgodovini pretočne platforme. Že 122 milijonov ogledov pa ima skladba, ki jo je posnela z argentinskim didžejem Bizarrapom, tudi na youtubu, kjer je postala največkrat predvajana nova pesem latino izvajalca. Vsekakor donosno maščevanje, ki ga niso okrnile niti kritike, da je s tovrstnim pranjem umazanega perila usmerila žaromete javnosti na otroka.

»Nikoli si nisem mislila, da bo nekaj, kar je bilo zame katarzično doživetje, postalo tudi svetovna uspešnica. Objeti želim na milijone žensk, ki smo se zoperstavile tem, zaradi katerih smo se počutile povsem nepomembne. One so moj navdih.« Malce sence na to pevkino zmagoslavje je vrgel le Gerardov podpis sponzorstva z znamko Casio, ki bo po novem podpirala športnikov najnovejši projekt Kings League. »Ure casio so večne,« se ji je posmehnil nazaj in to podčrtal tako, da se je pripeljal v belem twingu.

Sol na pevkino srčno rano je bilo nedavno razkritje, da je Gerard s Claro ljubimkal že najmanj od leta 2021, ko je bila Shakira še prepričana, da sta srečna. Ostre oči njenih oboževalcev so Claro namreč opazile v ozadju Gerardovega intervjuja, ki ga je nogometaš prek zooma dal iz zavetja doma, ki si ga je tedaj še delil s Shakiro.

Shakira bi se s sinovoma že na začetku meseca morala iz Barcelone preseliti v njej bolj domači Miami. A je selitvene načrte prekrižalo vse slabše zdravje njenega 91-letnega očeta, za katerega skrbijo v eni izmed barcelonskih bolnišnic. To pomeni, da je njena soseda še vedno Gerardova mama Montserrat Bernabéu, s katero pevka nima najbolj toplega odnosa. Še več, njun odnos je postal ledeno hladen, saj naj bi Montserrat odprtih rok sprejela sinovo novo ljubimko. Ta čustva je Kolumbijka postavila na ogled kar z domačega balkona. Z njega v hišo osovražene tašče namreč strmi lutka čarovnice v naravni velikosti. Za piko na i se iz pevkine hiše na ulico glasno nenehno razlega njena glasbena uspešnica, v kateri pljuva čez bivšega in njegovo novo.

Lutka čarovnice s Shakirinega balkona pogleduje proti hiši njene tašče. FOTO: Twitter