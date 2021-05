Razdelila si bosta 108 milijard evrov (VIDEO)

38 milijard za 27 let zakona



Premoženje se jim je prepolovilo

Svet je šokirala novica, da se po 27 letih zakona se ločujeta(65) in(56). Premoženje soustanovitelja podjetja Microsoft in njegove kmalu nekdanje žene je revija Forbes ocenila na okoli 130 milijard dolarjev (približno 108 milijard evrov). Zakonca naj bi še vedno sodelovala pri dobrodelni fundaciji, ki je od leta 1994 naprej razdelila 50 milijard dolarjev.Gates je bil dolga leta najbogatejši, v zadnjih letih pa je zdrsnil na četrto mesto zain družino. Ob ločitvi bo verjetno padel še za nekaj mest. Najverjetneje ločitev zakoncev Gates, ki pred poroko 1. januarja 1994 na Havajih nista podpisala predporočne pogodbe, ne bo najdražja, bo pa gotovo ena izmed najdražjih.Neslavni rekord med najdražjimi ločitvami trenutno drži ustanovitelj Amazona. Nekdanji ženi, ki jo je zamenjal z ljubicoje ob ločitvi leta 2019 plačal 38 milijard dolarjev. Poročila sta se leta 1992, dve leti prej, preden je v svoji garaži osnoval spletno trgovino Amazon, ki mu je tlakovala pot k bajnemu bogastvu.Pred Bezosom je ločitev po denarnici najbolj udarila francoskega poslovneža, ki ga je 20 let zakona zstal pet milijard evrov. Prvi dobri dve milijardi je moral plačati takoj ob ločitvi, nekdanji ženi pa je moral še 13 let plačevati skoraj 90 milijonov na leto. Kar nekaj tega premoženja je Jocelyn zapravila za lepotne popravke in je danes najbolj znana kot 'ženska mačka'.Medijski mogulje po 30 letih zakona, v katerem so se jima rodili trije otroci, svoji drugi ženi, plačal 1,5 milijarde, večinoma v delnicah. Ločitev nekdanjega prvega moža formule 1od hrvaške manekenkeje ocenjena na okroglo milijardo.Tudi v svetu zabavništva so lahko ločitve zelo drage, kar je na svoji koži najbolj izkusil dvakratni oskarjevec. Ko se je leta 2011 končala njegova 26-letna ljubezen z, je moral prevarani ženi, ker nista podpisala predporočne pogodbe, prepustiti kar polovico svojega premoženja – 372 milijonov evrov. Podobno se je premoženje razpolovilo pevcu, saj jeob ločitvi dobila 130 milijonov. Na tretjem mestu med zakonskimi osmoljenci zabavne industrije pa je, ki so ga štiri leta zstala 87 milijonov.Nekdanji NBA-zvezdnik in po mnenju mnogih najboljši košarkar vseh časovje svoji prvi ženimoral izplačati skoraj 150 milijonov dolarjev. Ko so na dan prišla njegova številna varanja, je bil golfistne le javno osramočen (zapustili so ga tudi številni sponzorji), ampak je izgubil tudi ženo in mater svojih dveh otrok. Ta je iz zakona odnesla tudi 96 milijonov dolarjev.