Raje bi kidala gnoj kot oblekla toaleto

Ne Charlesa, izbrala je konje

Takrat sem imela oči in srce samo za konje. Tako in tako pa Charles ni bil moj tip.

Kraljičina sestrična se je odločila, da bo oddajala sobe v krilu za služinčad in tako zaslužila denar, ki ga potrebuje za vzdrževanje dvorca.

Britanska kraljeva družina je institucija, polna pravil. Vidnejši člani, poleg kraljice so to njeni otroci in vnuki, med njimi še posebno prestolonaslednikovi otroci, morajo delati v dobro naroda, paziti, kako se obnašajo in kaj govorijo.Ne nazadnje kraljevi nezanemarljiv del svojih plač prejemajo prav iz davkoplačevalskega denarja, zato ljudje od njih precej tudi pričakujejo. Tisti, ki jim to ni pogodu, se odrečejo plemiškemu nazivu in drugim ugodnostim, nazadnje sta to denimo storila princin njegova žena, ki sta želela služiti svoj denar, kar bi jima prineslo več zasebnosti, in se preselila čez lužo.A nista edina, ki jima biti član kraljeve družine ne pomeni prav nič. Ena takih je tudi kraljičina sestrična, ki je javno priznala, da bi veliko raje »kidala gnoj kot oblekla večerno obleko in se udeležila banketa«. Na srečo ni tako blizu kraljici, da bi se morala udeleževati državniških in drugih pomembnih dogodkov, zato lahko večinoma počne, kar se ji zahoče, ter po svoje tudi služi denar.Pred dnevi je 71-letnica za britanske medije razkrila, da se je odločila, da bo del svojega dvorca oddajala turistom in domačim gostom ter tako zaslužila za precej drago vzdrževanje dvorca iz 13. stoletja, v katerem živi. Sob ima več kot dovolj, kar 30, veliko jih je v krilu, namenjenem služinčadi, ki je Romanova nima, zato lahko tam mirne volje prespi, kdor koli si tega želi. Za plačilo, seveda.Olga Romanova je hči princa, ne kraljičinega sina, temveč najstarejšega nečaka ruskega carjaAndrewu je leta 1919 na eni od britanskih vojaških ladij uspelo zapustiti Rusijo ter se tako izogniti skoraj gotovi smrti. Tudi pokojni princje imel prednike med ruskimi vladarji, zato se Olga, kot je dejala, počuti veliko bolj povezano z njim kot s kraljico, s katero se je, kljub temu da je njena sestrična, v živo srečala le enkrat, ko je bila še otrok. Je pa vse življenje kar se da občudovala princa Filipa. Celo tako zelo, da ga je označila za svojega osebnega junaka, čeprav tudi njega ni osebno prav dobro poznala.»Mislim, da je bil krasen. Kot prvo, bil je zelo privlačen, in kot drugo, vseeno mu je bilo, kaj si je kdo mislil o njem. Vedno je vsem povedal svoje mnenje, tudi če ga je to spravilo v težave,« je dejala o Filipu, ki je star 99 let umrl prejšnji mesec. In čeprav so jo britanski mediji označili za »kraljičino uporniško sestrično«, se s tem ne strinja: »Ko sem bila mlajša, nikoli nisem uživala prepovedanih drog, pijančevala in se pečala z neznanimi moškimi, spoštovala sem tudi vsa pravila, zato se nimam za upornico. Upiram se zgolj instituciji monarhije, ta se mi zdi preživeta, življenje v njej pa depresivno.«Olga se je kot mladenka znašla tudi na seznamu potencialnih žena prestolonaslednika, ki je eno leto starejši od nje, a je to, kot pravi, ni zanimalo. »Takrat sem imela oči in srce samo za konje. Tako in tako pa Charles ni bil moj tip,« je v smehu zaključila Olga, za katero so konji še pri 71 letih prva in največja ljubezen.