Radodarni direktor: Prodal je hišo in si znižal plačo, da so imeli zaposleni več

Imeti dobrega šefa je blagoslov. Zaposleni v ameriškem podjetju Gravity Payments so ga imeli. Spletna stran Mondo.rs poroča o zares hvale vrednih potezah njihovega bivšega glavnega izvršnega direktorja Dana Prica, ki se jim nekateri direktorji verjetno čudijo, sam pa očitno še kako verjame vanje.

Po poročanju portala Mondo.rs, se je Dan Price pred časom odločil za drastične poteze. Da bi njegovi zaposleni lahko bolje živeli, si je zmanjšal plačo za milijon dolarjev. Uporabil je tudi svoje prihranke ter prodal svojo drugo hišo. Želel je, da imajo njegovi zaposleni letno plačo vsaj 70 tisoč dolarjev.

Za zaposlene

Njegove odločitve so močno pripomogle k temu, da so zaposleni manj odhajali iz podjetja (za polovico). Podjetje Gravity Payments je sicer imelo v času pandemije težave s poslovanjem, a se je očitno prav zaradi Danove dobrote lahko potegnilo iz brezna. Zaposleni so si namreč sami zmanjšali plačo in tako rešili podjetje, Danu pa so kupili celo avtomobil tesla, še poroča Mondo.rs.

Price je kasneje z mesta glavnega izvršnega direktorja podjetja Gravity Payments odstopil, kar je sporočil preko twitterja. Dejal je, da je njegova prisotnost v podjetju postala moteča. Nanj so se namreč lepile obtožbe. A eno dejstvo ostaja. Za svoje zaposlene je naredil veliko dobrega.