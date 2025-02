Najlepša ljubezenska pisma vseh časov: Tako goreče so ljubili slavni

Tudi vi v poplavi kratkih telefonskih in spletnih sporočil, polnih emotikonov, hrepenite po globoki in poetični izpovedi ljubezni, vredni naziva ljubezenskega pisma? A če čakate, da vam bo Kupid namenil sladke besede, se to lahko prevesi v večnost. Zato zberite pogum in izlijte svoje srce osebi, ki vam ponoči ne da spati. Za navdih vam ponujamo odlomke iz najbolj romantičnih pisem svetovne zgodovine, ki dokazujejo, da ni pravila, kako, niti kdo komu prvi izpove ljubezen.

John Keats

Če je kdo znal pisati o ljubezni, je bil to angleški pesnik John Keats, eden izmed glavnih predstavnikov angleške romantike, ki se je razvila konec 18. stoletja.

Pri 22 letih se je zaljubil v svojo sosedo Frances "Fanny" Brawne Lindon in ji napisal številna ljubezenska pisma ter posvetil marsikatero danes slavno pesem. S Fanny sta se kljub nasprotovanju družine in prijateljev skrivaj zaročila, a njuna ljubezen žal ni trajala dolgo, saj je Keats tragično umrl le nekaj let pozneje, bil je star komaj 25 let, ko je podlegel tuberkulozi.

Vendar njegove besede še živijo, ena izmed najlepših misli, ki jih je zapisal Fanny, in preroško govori o dragocenosti časa, gre takole:

»Skoraj želim si, da bi bila metulja, ki živita le tri poletne dni – tri takšne dni s teboj bi lahko napolnil z več radosti, kot bi jih petdeset navadnih let kdaj koli premoglo.« ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.