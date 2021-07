R. Kelly zlorabljal tudi fante

Izpovedi žensk v filmu Surviving R. Kelly so šokantne.

17

let je bila stara domnevna žrtev.

Nekoč priljubljeni pevec je že leta v središču raznih škandalov v zvezi s spolnimi zlorabami.

Pravi šok med ljubitelji popularne glasbe je v devetdesetih letih povzročila novica, da je priljubljeni in nagrajeni r'n'b glasbenik, avtor uspešnice I Belive I Can Fly, ki se je podpisal tudi pod znano pesemYou Are Not Alone, obtožen spolne zlorabe in kršitve spolne nedotakljivosti (tudi) mladoletnih deklet.je tedaj iz zvezdniških višav padel v nemilost, laskavi nazivi, ki jih je dobival kot izjemni ustvarjalec, denimo kralj r'n'b'-ja, pa so postali popolnoma nepomembni. Danes se 52-letnik sooča z obtožbami snemanja spolnega odnosa z mladoletnico, vodenja seks kulta, pedofilije ter posedovanja in snemanja otroške pornografije.Vse se je začelo leta 1994, ko je bil nezakonito poročen s svojim zdaj že pokojnim dekletomki je bila stara 15 let. Obtožbe ga bremenijo, da je s pomočjo podkupnin ponaredil dokumente, na podlagi katerih je zatrjeval, da je dekle starejše, kot je v resnici bilo. Nekoč popularni pevec je že leta v središču raznih škandalov v zvezi s spolnimi zlorabami, vsesplošno zgroženost pa je po svetu razširila mini serijaSurviving' R. Kelly, v kateri so o zlorabah podrobno spregovorile številne ženske. Škandali so mu popolnoma uničili kariero in ga obsodili na leta trajajočo sodno sago, ki ji kar ni videti konca.Minuli petek se je razvedelo, da ga bremeni še obtožba, ki govori o tem, da je imel spolne odnose z mladoletnim fantom. Kelly naj bi 17-letnika spoznal v restavraciji s hitro prehrano leta 2006, povabil ga je na ogled svojega studia v Chicagu. Ko se je fant oglasil, naj bi imel spolne odnose s Kellyjem, in sicer po tem, ko ga je zvezdnik vprašal, kaj vse je pripravljen narediti za slavo. Najstnik naj bi glasbenika seznanil s 16-letnico, s katero se je Kelly nekaj let pozneje zapletel v odnos. Raper naj bi tudi snemal fante med spolnim odnosom z drugimi, vključno z njegovimi bivšimi dekleti. Kelly naj bi imel celo vojsko osebnih stražarjev in menedžerjev, ki naj bi mu pomagali pri iskanju žensk in deklet za snemanje pornografskih filmov, v katerih jih je nato zlorabljal. Tega ga je javno obtožilo šest deklet. Sodišče je zaslišalo okoli sto ljudi, ki pravijo, da jih je Kelly spolno nadlegoval ali psihično zlorabljal. Glasbenik je na sodišču izjavil, da ni kriv.Tudi v predlanskem intervjuju s TV-voditeljicoje zanikal krivdo. Ko naj bi odgovoril na nekaj vprašanj, je povsem ponorel, umirili so ga šele varnostniki. Vprašanja so ga tako razburila, da je začel hlipati. »Nehajte se zafrkavati. Jaz nisem tak, za življenje se borim,« je zatrjeval v solzah.Kelly je po svetu prodal več kot pet milijonov plošč. Je eden najuspešnejših r'n'b glasbenikov iz devetdesetih let in eden najbolje prodajanih glasbenikov na svetu ter najuspešnejši r'n'b glasbenik v zgodovini.