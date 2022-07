Quentin Tarantino je že v drugo očka

Družinske sanje je Quentin Tarantino začel živeti dokaj pozno. Še več, pred srečanjem z abrahamom je bil danes 59-letni filmar skoraj sveto prepričan, da mu je namenjeno življenje samca. A bi, ko bi na to stavil, izgubil, saj je oskarjevec v le štirih letih postal zakonski mož in zdaj že v drugo očka. Njegovemu prvorojencu Leu, ki se mu je predlani rodil iz ljubezni z izraelsko lepotico Daniello Pick, se je namreč pridružila še hčerka. Ime dojenčice še ni znano, presrečni starši so sporočili le, da se jim je pridružila na drugi julijski dan.

Quentin in Daniella sta si življenje ustvarila v Tel Avivu.

Družine ni načrtoval. »Zaradi mene lahko svet požre ogenj ali pekel prekrije led, vseeno mi je – to je moje življenje! Ne pravim, da se nikdar ne bom poročil ali imel otrok. A sprejel sem odločitev, da stopam po poti samca,« je razpredal pred 13 leti. Kar se je izkazalo za skoraj zadnje slavne besede. V letu 2009 mu je namreč pot prekrižala dve desetletji mlajša Daniella in mu življenje postavila na glavo. In čeprav se Quentin čustvom, ki jih je v njem vzbudila temnolasa lepotica, morda sprva ni v celoti prepustil, je po osmih letih romance vendar klonil. Padel je na koleno, leto pozneje ji je obljubil večno zvestobo. Februarja 2020 so z malim Leom postali družinica, malček pa je filmskega mojstra krvavega nasilja ovil okoli mezinčka. »Ko govorim o njem, si ne morem kaj, da ne bi zajokal,« ga je Leo povsem raznežil. In če je že njemu uspelo skoraj nemogoče, kaj bo Quentinu naredila šele hčerka, ki naj bi bile pregovorno očkove deklice.

Brian je oče že petič

Briana in Sharno je osrečil sinček Zane. FOTO: Osebni Arhiv

Quentina je razveselila hčerka, Brian Austin Green pa je v teh dneh dobil že petega sina. S plesalko Sharno Burgess, ki ga je omrežila le pet mesecev po razhodu z Megan Fox, sta namreč dobila prvega sinka Zana, ki je hkrati postal mlajši bratec kar štirim zvezdnikovim sinovom. Čare očetovstva je Brian namreč začel odkrivati že pri 29 letih, ko se mu je iz razmerja z Vanesso Marcil rodil Kassius, v zakonu z Megan pa je očka postal še trikrat, vsakokrat fantiču. In očitno s Sharno ta trend nadaljuje, čeprav si je, roko na srce, skrivaj želel hčerke. No, vsaj dokler ni v roke prijel ljubkega Zana, ki je staršem v hipu ukradel srce. »Moje srce bo zdaj za vedno zunaj mojega telesa,« je zapisala Sharna, Brian pa ji je lahko zgolj zaljubljeno pritrdil.