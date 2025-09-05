KDO VSE BO NASTOPAL

Putin pripravlja anti-Evrovizijo

Ruski predsednik trdi, da tekmovanje spodbuja tradicionalne in duhovne vrednote.
Fotografija: FOTO: Sarah Louise Bennett /ebu
Odpri galerijo
FOTO: Sarah Louise Bennett /ebu

M. Fl.
05.09.2025 ob 11:35
M. Fl.
05.09.2025 ob 11:35

Vladimir Putin vrača Intervizijo. Ruski predsednik namerava ta mesec za novo izdajo sovjetskega glasbenega tekmovanja zbrati tekmovalce iz večinoma avtoritarnih držav, med drugim Kitajske, Venezuele in Belorusije, piše The Mirror.

Dogodek v smislu kritike sodobnih liberalnih vrednot oglašujejo kot alternativo »prebujeni« (woke) Evroviziji.

Čeprav naj bi bilo zanimanje za tekmovanje veliko, poročila kažejo drugače. Udeležencem za prihod na generalko in nastop, ki bo 20. septembra v Moskvi, ponujajo denar, strogo jim je prepovedano nositi rumeno in modro barvo (ukrajinske narodne barve), strgane kavbojke ali oblačila z logotipi.

Organizatorji sicer odkrito pričakujejo zmago Rusije.

Presenečenje med udeleženci

Svoje predstavnike bodo na oder poslali Azerbajdžan, Belorusija, Venezuela, Vietnam, Egipt, Indija, Kazahstan, Katar, Kitajska, Kolumbija, Kuba, Kirgizistan, Združeni arabski emirati, Rusija, Savdska Arabija, Srbija, Združene države Amerike, Tadžikistan, Uzbekistan in Južnoafriška republika.

Putin je na azijski varnostni konferenci poudaril, da naj bi tekmovanje spodbujalo tradicionalne, kulturne in duhovne vrednote ter predstavljalo alternativo sodobni Evroviziji.

Skok v preteklost

Izvorna Intervizija je kot socialistični odgovor na Evrovizijo potekala med letoma 1965 in 1968 ter znova od 1977 do 1980. Leta 2008 je bilo v poskusu oživitve koncepta organizirano tekmovanje z enakim imenom.

Rusija je na Evroviziji sodelovala med letoma 1994 in 2021. Leta 2008 je zmagala z Dimo Bilanom in pesmijo Believe.

Leta 2009 je njeno glavno mesto gostilo Evrovizijo, leta pa je bila zaradi napada na Ukrajino iz tekmovanja izključena.

Preberite še:

 

Direktorica TV Slovenija: Realno mislimo, da na Evrovizijo ne bomo mogli iti
Slaba novica za oboževalce priljubljenega glasbenega tekmovanja.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Vladimir Putin Rusija Evrovizija tekmovanje glasba

Priporočamo

Arso prižgal oranžno, prihajajo močnejše nevihte s sunki vetra in točo
Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Razkrivamo, kdo bosta družici Tine Gaber, obleko kupila v Zagrebu (Suzy)
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Arso prižgal oranžno, prihajajo močnejše nevihte s sunki vetra in točo
Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Razkrivamo, kdo bosta družici Tine Gaber, obleko kupila v Zagrebu (Suzy)
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.