Putin pripravlja anti-Evrovizijo

Vladimir Putin vrača Intervizijo. Ruski predsednik namerava ta mesec za novo izdajo sovjetskega glasbenega tekmovanja zbrati tekmovalce iz večinoma avtoritarnih držav, med drugim Kitajske, Venezuele in Belorusije, piše The Mirror.

Dogodek v smislu kritike sodobnih liberalnih vrednot oglašujejo kot alternativo »prebujeni« (woke) Evroviziji.

Čeprav naj bi bilo zanimanje za tekmovanje veliko, poročila kažejo drugače. Udeležencem za prihod na generalko in nastop, ki bo 20. septembra v Moskvi, ponujajo denar, strogo jim je prepovedano nositi rumeno in modro barvo (ukrajinske narodne barve), strgane kavbojke ali oblačila z logotipi.

Organizatorji sicer odkrito pričakujejo zmago Rusije.

Presenečenje med udeleženci

Svoje predstavnike bodo na oder poslali Azerbajdžan, Belorusija, Venezuela, Vietnam, Egipt, Indija, Kazahstan, Katar, Kitajska, Kolumbija, Kuba, Kirgizistan, Združeni arabski emirati, Rusija, Savdska Arabija, Srbija, Združene države Amerike, Tadžikistan, Uzbekistan in Južnoafriška republika.

Putin je na azijski varnostni konferenci poudaril, da naj bi tekmovanje spodbujalo tradicionalne, kulturne in duhovne vrednote ter predstavljalo alternativo sodobni Evroviziji.

Skok v preteklost

Izvorna Intervizija je kot socialistični odgovor na Evrovizijo potekala med letoma 1965 in 1968 ter znova od 1977 do 1980. Leta 2008 je bilo v poskusu oživitve koncepta organizirano tekmovanje z enakim imenom.

Rusija je na Evroviziji sodelovala med letoma 1994 in 2021. Leta 2008 je zmagala z Dimo Bilanom in pesmijo Believe.

Leta 2009 je njeno glavno mesto gostilo Evrovizijo, leta pa je bila zaradi napada na Ukrajino iz tekmovanja izključena.