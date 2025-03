Punker prodal Banksyja

Pri avkcijski hiši Sotheby's v Londonu so prodali sliko britanskega umetnika Banksyja Crude Oil (Vettriano), ki jo je doslej posedoval ameriški glasbenik, basist in vokalist pop skupine benda Blink-182 Mark Hoppus. Na dražbi so za umetnino iztržili 4,26 milijona funtov (5,1 milijona evrov).

Slika je nekoč visela v Hoppusovih domovanjih v Londonu in Los Angelesu. Prikazuje par, ki pleše na plaži, za njima je dvojica v zaščitnih oblekah in maskah, ki pospravlja sod z nevarnimi snovmi, v daljavi pa tone ladja. Gre za predelavo dela škotskega slikarja Jacka Vettriana, ki je umrl 1. marca letos.

Hoppus namerava izkupiček od dražbe uporabiti za nova dela za svojo zbirko uveljavljajočih se mladih umetnikov, del denarja pa bo namenil tudi v dobrodelne namene, vključno v sklad za pomoč po hudih požarih v Kaliforniji.

Avkcijska hiša Sotheby's je po dražbi sporočila, da je sliko kupil britanski zasebni zbiratelj. Pred dražbo je Hoppus povedal, da mu je bila slika všeč takoj, ko jo je videl. »Nedvomno Banksy, a drugačen,« je dodal. Banksy je eden najbolj znanih britanskih sodobnih umetnikov; njegova resnična identiteta ostaja uganka.