Punker je nasadil Trumpa

Legendarni ameriški pevec, tekstopisec, mojster govorjene besede in politični aktivist ter ustanovni član klasične hardcore punk skupine Dead Kennedys Jello Biafra je med nedavnim nastopom v koloradskem Denverju dal nov pomen punkovski himni svoje nekdanje skupine Nazi Punks Fuck Off (Nacistični punkerji, odjebite) iz leta 1981.

Biafra se je kot gost presenečenja pojavil na koncertu bratov Cavalera (nekdanja ustanovna člana legendarne brazilske metal skupine Sepultura Max in Igor Cavalera) in zapel pesem, ki jo je za sedanji čas preimenoval v Nazi Trumps Fuck Off. Občinstvo je bilo navdušeno.

Jello Biafra se je s spremljevalno skupino The Guantanamo School of Medicine pred leti mudil tudi v naših logih. FOTO: Igor Zaplatil

»Sprva je pesem govorila samo o ljudeh, ki so prekleto nasilni pod odrom in se obnašajo kot tolpa nacistov. Pozneje, ko je prišla do krajev, kjer so imeli prave diktatorje in prave fašiste, kot sta Brazilija,« je dejal Biafra in pokazal proti bratoma Cavalera, »in vzhodna Evropa, je postala nekaj več. Postala je nekakšen revolucionarni krik. Torej, pesem še ni za v naftalin, še posebno zato, ker prvič v zgodovini po vsej naši državi gledamo resnično živo fašistično diktaturo z rdečimi, belimi in modrimi rjavosrajčniki. Potrebovali bodo nekaj časa, preden me bodo dobili, a že zdaj sem na njihovi črni listi zaradi tega, kar sem rekel o umazanem Donaldu Trumpu in še čem, tako da nikoli ne veš ... Zato ima ta pesem zdaj nekoliko drugačno ime, s katerim se lahko vsi poistovetimo: Nacistični Trumpi, odjebite!«

Singel skupine Dead Kennedys iz leta 1981 je poskrbel za enega najprepoznavnejših simbolov protifašističnega punka. Plakate, značke in našitke prodaja celo Amazon. FOTO: Amazon

Jello Biafra, ki nikoli ni imel dlake na jeziku, je Trumpa in njegovo politiko kritiziral že med prvim mandatom in se zgražal nad njegovimi odločitvami in imenovanji članov kabineta. Nikoli ni prizanašal ne republikancem ne demokratom, osebno pa se nagiba k ameriški stranki Zelenih. Njegovo mnenje o sedanji administraciji morda še najbolje opiše njegova različica razvpitega Trumpovega slogana MAGA (angl. Make America Great Again – Naredimo Ameriko spet veliko), ki jo je predelal v Naredimo Ameriko spet pametno.

Še vedno aktualna besedila

Dead Kennedys so nastali leta 1978 in leta 1980 izdali prvenec z naslovom Fresh Fruit for Rotting Vegetables, ki je imel že tedaj velikanski vpliv na razvoj punk gibanja v ZDA in je še danes obravnavan kot eden najboljših punk albumov vseh časov. Album jih je za vedno zasidral kot pionirje hardcore punka. Zatem so izdali še albume In God We Trust, Inc. (1981), Plastic Surgery Disasters (1982), Frankenchrist (1985) in Bedtime for Democracy (1986), s katerimi pa so se čedalje bolj odmikali od korenin punk rocka in tudi niso dosegali vplivnosti prvenca.

Biafra je glasen kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. FOTO: Mandel Ngan/AFP

V svojih skladbah promovirajo kritično, zdravorazumsko razmišljanje, razgledanost in znanje, s pomočjo katerega se lahko človek osvobodi iz množice, ki jo je zavedel nezdravi pohlep posameznikov, besedila njihovih pesmi, ki jih je pretežno napisal Jello Biafra, pa so prav zaradi tega verjetno danes še bolj aktualna kot ob izidu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Leta 1986 je skupina zaradi notranjih nesoglasij razpadla. Od leta 2001 Dead Kennedys ponovno nastopajo, a brez originalnega pevca Biafre.