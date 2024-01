Punk rockerji so nasadili Trumpa

Skupaj z voditeljem slovite večerne pogovorne oddaje The Tonight Show Jimmyjem Fallonom so zamaskirani z lasuljami in sončnimi očali nastopili na postaji newyorške podzemne železnice na Manhattnu in prepevali pesem skupine Bad Company Feel Like Makin' Love.

»Naj vam razložim, kaj se dogaja,« je Fallon nagovoril zbirajočo se množico in snel krinko. »Moje ime je Jimmy Fallon in to so Green Day!« Pevec in kitarist Billie Joe Armstrong, basist Mike Dirnt in bobnar Tre Cool so nato začeli nažigati svoj večni hit Basket Case, z njimi pa je prepevalo tudi občinstvo.

V pesem so vtaknili Trumpov slogan Naredimo Ameriko spet veliko.

In občinstvo je dobilo še večjo vlogo pri uspešnici American Idiot, ko jih je Armstrong pozval, naj kitico »I'm not part of a redneck agenda« (nisem del kmetavzarskega programa) spremenijo v »I'm not part of a MAGA agenda« (nisem del programa MAGA), kar je seveda letelo na sloviti Trumpov predvolilni slogan Make America Great Again (naredimo Ameriko spet veliko).

In to ni prvič, da je Armstrong na ta način provociral zagovornike Donalda Trumpa: pred tedni je omenjeno spremenjeno kitico zapel tudi v novoletni glasbeni oddaji Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. No, občinstvo na podzemni železnici je bilo deležno tudi pesmi z novega albuma Saviors.