Psa je rešil iz ledenega jezera

Leonardo DiCaprio je vajen neusmiljenega zimskega mraza in ledenih voda. Ne nazadnje mu je svetovno slavo prinesla ljubezenska epopeja Titanik, v katerem ga je ob trku parnika v ledeno goro vsrkalo mrzlo morje. Film Povratnik, v katerem se je podal na 320-kilometrsko pot skozi zasnežena prostranstva ameriškega zahoda, pa mu je prinesel oskarja za najboljšo moško vlogo.

Zdaj pa se je, ne meneč se za lastno varnost, vrgel še v ledeno jezero. A ne zavoljo filma, v ledeno vodo ga je pognala ljubezen do dveh navihanih haskijev, ki sta se lani pridružila igralčevemu gospodinjstvu.

Psička posvojila z dekletom

Jack in Jill sta iz pasjega zavetišča lani prišla v zvezdnikov losangeleški dom, kjer sta se hitro navadila na hollywoodsko razkošje in toplo kalifornijsko sonce. Ko ju je Leo s seboj vzel na snemanje filma Don't look up (Ne glej gor), nista razumela, da je podnebje v ameriški zvezni državi Massachusetts drugačno, nista vedela, kako drugačna od toplega kalifornijskega morja so tamkajšnja jezera.

Igralčeva kužka sta se skoraj utopila. FOTO: Osebni Arhiv

Zato sta prikupna pasja tornada, ki okoli sebe netita kaos – tako so haskija opisali Leovi soigralci Jennifer Lawrence, Jonah Hill in Meryl Streep ter režiser Adam McKay –, med sprehodom z Jonahom brez pomisleka skočila v bližnje ledeno jezero. Da je nekaj narobe, je zvezdnik zaznal šele, ko je zaslišal Merylin vznemirjeni krik. »Če povem na kratko, padla sta v ledeno jezero,« je bil DiCaprio sprva redkobeseden, a je njegovo zgodbo brž obrazložila Jennifer. »Eden od psov je padel v jezero, za njim pa se je že v naslednjem hipu pognal Leo, da bi ga rešil. A v trenutku, ko mu ga je že skoraj uspelo potegniti na kopno, je v vodo skočil drugi. Pasjega bratca, ki se je utapljal, je začel lizati.«

Leo pa jo je dopolnil, da so se v tistem vsi trije »namakali« v ledeno mrzlem jezeru. »Kot vse preostale pa tudi mene zanima, ali se je po tej ledeni izkušnji poskušal gol ogreti v svoji snemalni prikolici,« pa radovednosti ne skriva Lawrenceova, ki v teh dneh pričakuje prvega otroka z možem Cookom Maroneyjem.

Film Ne glej gor, v katerem morata Leo in Jennifer v vlogah astronomov človeštvo opozoriti na prihajajoči komet, ki utegne uničiti planet, je v decembru za omejeni čas prišel v kinematografe, 24. v tem mesecu pa se bo začel vrteti na Netflixu.

Z radoživima psičkoma je danes vse v redu, zvezdnik pa je še dodal, da za nezgodo nista bila kriva sama, saj da zaradi življenja v toplem Los Angelesu pač nista mogla razumeti, da se v vsako vodo ne skače. Igralec ju je lani posvojil skupaj s svojim dekletom Camilo Morrone, s katero se imata rada že pet let. »Leo se je z njo umiril in ustalil. S Cami je začel uživati v domačem življenju, ne vleče ga več ven kot včasih,« je povedal vir.