Prvo družino Bollywooda v bolnico spravila korona

Če so še dober teden nazaj uživali v razkošju, kakršno si lahko privoščijo le indijski megabogataši, je kraljevska družina Bollywooda svojo razkošno vilo zdaj zamenjala za bolniške sobe bolnišnice v Mumbaju.Tja je novi koronavirus, ki se ne ozira na status in zajetnost bančnega računa, sprva spravil bollywoodsko igralsko legendo, ki je bil leta 1999 v spletni BBC-jevi anketi izglasovan za »igralca tisočletja« in se je v zgodovino vpisal tudi kot prvi indijski igralec s svojim voščenim dvojnikom v londonskem muzeju voščenih lutk Madame Tussauds, in njegovega sina, ki je tudi šel po očetovih igralskih stopinjah. Za vikend pa sta v bolnišnici pristali še Abhišekova žena, tudi sama mednarodno znana igralka in nekdanja miss sveta, ter njuna osemletna hčerkaSredi meseca, ko se je Indija vse hitreje začela spreminjati v eno novih žarišč virusa, je alarm zadonel v razkošni palači Bačanovih. Test na novi koronavirus je pokazal pozitivno pri Amitabhu, podobno pa nato še pri njegovem slavnem sinu. Oba sta bila nemudoma sprejeta v bolnišnico, četudi na njuno srečo in olajšanje njunih najbližjih le z milimi simptomi bolezni, ki je doslej zahtevala že več kot 600 tisoč življenj po svetu. »Z očetom bova ostala v bolnišnici, dokler zdravniki ne rečejo drugače,« je čivknil Abhišek in svojim š15 milijonom sledilcev še položil na srce, naj skrbno upoštevajo priporočene varnostne ukrepe.Brž po pozitivnem testiranju bollywoodskih zvezdnikov so razkužili njihovo domačo vilo, pa tudi snemalni studio, kjer se je v preteklih tednih zadrževal mlajši Bačan, bris za testiranje pa so vzeli tudi njunim družinskim članom ter vsem zaposlenim v Bačanovi rezidenci in tistim, s katerimi bi lahko prišla v stik v snemalnem studiu. A čeprav je test večini pokazal negativno, te sreče nista imeli omamno lepa Aišvarja, ki se je leta 2007 zaobljubila Abhišeku, ter njuna edinka. Toda očitno so bili njuni simptomi še milejši ali pa kar neopazni, saj sta v nasprotju z Aišvarjinim možem in tastom lahko ostali doma.»Aišvarja in Aradhja sta tudi okuženi, a ostajata doma v samokaranteni. Preostali člani moje družine, vključno z mojo mamo, so negativni,« je razkril Abhišek, tedaj z olajšanjem, ki pa ga je zdaj verjetno stisnilo okoli srca. Po dobrem tednu samoizolacije se je stanje pri njegovi ljubljeni nekoliko poslabšalo, da so Aišvarjo in njeno hčerko prepeljali v bolnišnico. »Aišvarja potrebuje zdravniško pomoč,« je izdal vir, še od drugod pa je pricurljalo, da naj bi imela nekoliko težav z oteženim dihanjem. »Aišvarji in njeni hčerki želim hitro okrevanje. Bila je neizmerno elegantna in očarljiva soigralka,« ji je dobre misli nemudoma poslal ameriški komični igralec, ki je z vranjelaso lepotico skrivnostnega zelenega pogleda zaigral v hollywoodski komediji Rožnati panter 2.Aišvarja se je sicer omožila v kraljevo družino Bollywooda, a vendar je tudi sama še pred odmevno poroko poskrbela, da je svet uperil svoj pogled vanjo. Začenši z lepotno krono na tekmovanju za miss sveta leta 1994, ki ji je odprla vrata v Bollywood in nato Hollywood, ob več filmskih uspešnicah pa so ji milijone začele prinašati tudi velike reklamne akcije za znamke, kot so L'Oréal, Coca-Cola in De Beers, da se je že leta 2004 umestila na lestvico revije Time najvplivnejših oseb na svetu.Status, ki ga je s poroko le še utrdila, saj sta Aišvarja in Abhišek postala eden najpomembnejših parov Indije, če ne celo par številka 1, saj so ju primerjali z indijsko različicoin, bollywoodsko Brangelino, dokler sta se ta seveda še ljubila.