Prvič po letu 1949 bosta za božič sama

Britanska kraljicaobožuje božič in vsako leto se ga veselijo tudi njeni zaposleni. Kraljica namreč ni zelo radodarna le do svojih družinskih članov, obdaruje tudi vse tiste, ki zanjo delajo. Nekaterim od njih, običajno so to ljudje, ki so v kateri od njenih palač zaposleni najdlje, ali pa novinci, ki so se v minulem letu izkazali s kakšnim posebnim dosežkom, darila izroči celo osebno. A letos tega ne bo.Kot po večini sveta bo namreč zaradi epidemije tudi v Veliki Britaniji in na tamkajšnjem dvoru praznični december precej drugačen. Tako kraljica praznikov prvič v 33 letih ne bo preživela v Sandringhamu, kjer se ji za več dni pridruži glavnina njene družine, na božično jutro pa se tradicionalno vsi skupaj odpravijo k maši ter mimogrede pozdravijo še oboževalce, ki jih vsako leto množično pričakajo pred cerkvijo, ampak bosta s princemostala v Windsorju, z bližnjimi pa bodo v stiku zgolj prek videoklicev.Odpovedani so predbožično kosilo, ki ga kraljica vsako leto pripravi za svoje otroke, vnuke in pravnuke, preden se odpravi na Škotsko, ter božične zabave zaposlenih. A kljub bolj klavrnim praznikom se v palači trudijo, da bi kraljici in njenemu 99-letnemu možu pričarali čim bolj čarobni december, zato so že okrasili prostore in v največjo od soban postavili šest metrov visoko jelko, ki je zrasla v bližnjem parku, ter jo okrasili z angeli, več kot 3000 lučkami, zlatimi zvezdami in drugimi okraski. Po palači so razporedili še pet drugih božičnih drevesc, ki se prav tako šibijo pod kraljičinimi najljubšimi okraski. Stopnišča so okrašena z bogatimi girlandami iz smrečja, božičnih zvezd, bodike in zlatih trakov, pripravljena je tudi že miza za slavnostno večerjo, čeprav bosta letos k njej Elizabeta II. in Filip sedla sama.Pred tem sta zakonca božič preživela sama le enkrat, in sicer davnega leta 1949. Kraljica je eno leto starega, ki je bil še edinec, pustila pri varuški in po nasvetu svojega očeta odletela k možu na Malto. Filip je bil še zaposlen v mornarici in nameščen na omenjenem otoku.