Prvič po klofuti se je oglasil Chris Rock

Letošnjo podelitev oskarjev je zaznamoval predvsem incident, ki ga je zakuhal Will Smith, saj je voditelju Chrisu Rocku primazal klofuto, ker se je ta pošalil na račun njegove žene. Smith se je nato le opravičil tudi Rocku, ta pa je na svojem prvem nastopu v živo po oskarjih tudi prvič spregovoril o incidentu.

Po nekajminutnem aplavzu so ga gledalci končno pustili do besede. »Naj bom ves skrivnosten in vse to,« je dejal s solzami v očeh in se zahvaljeval občinstvu za topel sprejem: »Kako je bil kaj vaš vikend? Nimam materiala o tem, kar se je dogajalo, če ste prišli zaradi tega. Ves šov sem imel spisan še pred preteklim vikendom. Še vedno predelujem, kar se je zgodilo, tako da bom nekoč zagotovo govoril o tem. In pogovor bo resen. Pogovor bo smešen. Ampak v tem trenutku vas prosim: dovolite mi, da vam povem nekaj šal o čem drugem.«

Razlog za klofuto je bil, ker se je Rock obregnil ob Smithovo soprogo Jado zaradi njene plešavosti. Primerjal jo je z G. I. Jane, filmskim likom, ki ga je igrala po glavi obrita Demi Moore. »Jada, ljubim te. G. I., drugo nadaljevanje, komaj čakam, da vidim,« je dejal Rock. A njegova šala je bila za Willa preveč boleča, zato je stopil na oder med prenosom v živo in udaril Rocka v obraz.