Prvi od prijateljev bo razkril spomine

V 90. letih je bil eden najbolj priljubljenih obrazov in eden najboljših prijateljev milijonov gospodinjstev okoli oble. Matthew Perry si je kot hudomušni, sarkastični Chandler Bing iz kultne serije Prijatelji namreč utrl pot v naša srca in ljudem prinašal smeh in radost. A karierni vrhunec, ko so mu množice najglasneje vzklikale in se je ustoličil kot eden najboljše plačanih televizijskih zvezdnikov, je bil zanj hkrati pot v osebni pekel. Za ugasnjenimi kamerami se je boril z odvisnostmi, naj je šlo za alkohol, opiate ali metamfetamin, omami v kakršni koli obliki se ni mogel upreti, kar ga je (najmanj) dvakrat pripeljalo v rehabilitacijsko kliniko. In, seveda, na naslovnice tabloidov, ki jim je nenehno metal sočne kosti za glodanje. Zato je sklenil, da sam pove svojo zgodbo, takšno, kot je bila, ne kot so jo slikali radovedni opravljivi novinarji. »O meni je bilo že ogromno napisanega. Zato menim, da je čas, da slišite zgodbo direktno od vira. In ta vir sem jaz,« je knjigo spominov napovedal igralec.

Skrbi, da je morda spet zapadel v odvisnost, je nazadnje vzbudil maja med HBO-jevo posebno epizodo Prijateljev z netipično dolgimi premori in nerazločnim govorom.

Tabloidi so imeli ogromno dela z njegovi zasebnimi bitkami z odvisnostjo. FOTO: Blanco-pham/x17agency.com

Od šestih prijateljev je Matthew prvi, ki bo svojo zgodbo prelil med platnice knjige, kar je že skoraj zagotovilo, da bo šla za med. Tudi zaradi tega so bili pri založniški hiši Flatiron Books pripravljeni skoraj premikati gore, da bi si zagotovili avtorske pravice do zvezdnikove zgodbe in so si še pred draženjem in čez noč zagotovili predkupno pravico, za kar so odšteli lep kupček denarja. Natančen znesek je še skrivnost, a govor je o sedemmestni cifri, na tihem se namiguje na vsaj kakšnih pet milijonov ameriških dolarjev (več kot štiri milijone evrov). »To je knjiga, ki jo verjetno že dolga leta nestrpno pričakujejo vsi ljubitelji Prijateljev,« je prepričan založnik, urednica prihajajoče knjigepa meni, da Perryjevi spomini ne bi mogli priti v boljšem času, »je natanko to, kar potrebujemo v teh časih izolacije«.

S spomini mu bo kapnilo veliko denarcev. FOTO: Chris Jackson/Getty Images

Spomini, ki naj bi prišli na knjižne police predvidoma prihodnjo jesen, bodo bralce popeljali v zakulisje nastajanja kultnih Prijateljev, Matthew ima na zalogi gotovo cel kup anekdot. Ob tem bo tudi brutalno iskreno spregovoril o svojem boju z odvisnostjo. »Iskreno in s svojim značilnim humorjem bo živo orisal svojo dolgoletno borbo z zasvojenostjo in kaj ga je v to pognalo, četudi je navzven imel vse.«