Prvi mož Amazona si je po ločitvi zaželel neverjetno jahto

Njegova trojambornica bo še večja od superjahte Eos. FOTO: TobyPhotos/Getty Images

Ločitev nekdanjih zakoncevinvelja za najdražjo v zgodovini človeštva. Bezos, eden najbogatejših ljudi na svetu, je nekdanji ženi moral odšteti kar 38 milijard dolarjev (trenutno je to 32 milijard evrov). In MacKenzie se je za razliko od svojega moža doslej izkazala za neprimerno večjo filantropinjo, saj je samo v zadnjem letu v dobrodelne namene namenila skoraj poltretjo milijardo evrov.Jeffrey Preston Bezos je najbolj znan kot ustanovitelj in izvršni direktor največje spletne trgovine na svetu Amazon, ki v eni uri zasluži več kot večina zemljanov v vsem življenju; ameriška poslovna revija Forbes njegovo premoženje ocenjuje na 200 milijard dolarjev (167 milijard evrov). Ne slovi ravno kot dobrodelnež, ampak bolj kot ultimativni neoliberalni kapitalist.Zna pa si privoščiti. Zdaj je pri nizozemski ladjedelnici Oceanco Yachts naročil jadrnico, vredno več kot pol milijarde zelencev (čez 420 milijonov evrov). Gigajahta, no, že kar prava ladja, bo v dolžino merila 127 metrov in bo imela tri jambore, nihče pa še ne ve, kako bo videti. Govori pa se, da bo verjetno podobna Eosu, trojambornici, ki se mu je menda zelo prikupila med križarjenjem s prijateljemin njegovo ženo, oblikovalko. Jahto Eos so tri leta gradili v nemškem Lurssnu, dolga pa je 92,9 metra.No, Bezosova bo večja in bo s 127 metri ena največjih trojambornic v zasebni lasti na svetu.