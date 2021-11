Prva v zgodovini ne bo dobila nove tiare

Jutri bo japonska princesa Aiko, hči cesarja Naruhita in cesarice Masako, dopolnila 20 let, kar je na Japonskem pomembna prelomnica. Uradno bo namreč postala odrasla, kar na dvoru zaznamujejo s posebnimi slovesnostmi.

Mama Masako si je tiaro nadela na slovesnosti ob kronanju cesarja Naruhita. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Tradicionalno princese za 20. rojstni dan dobijo tudi prav posebno in dragoceno darilo, svojo prvo tiaro, a zaradi gospodarske krize, ki je posledica pandemije, udarila pa ni le običajnih ljudi, temveč tudi mnoge kraljeve, bo Aiko prva japonska princesa v zgodovini, ki ne bo dobila nove tiare, na slovesnosti bo nosila naglavno okrasje svoje tete Kurode Sajako. Seveda jo bo lahko obdržala tudi po slovesnosti, Kuroda, cesarjeva mlajša sestra, se je namreč leta 2005 poročila s povsem običajnim moškim in morala je zapustiti kraljevo družino, z njo pa tudi plemiški naziv in preostale ugodnosti pa tudi dragoceni nakit.

Aiko je edini otrok aktualnega cesarja. FOTO: Yoshikazu Tsuno/Reuters

Japonske princese si, podobno kot drugod po svetu, tiare nadenejo ob najpomembnejših državniških dogodkih, sprejemih in banketih, sicer jih v javnosti ne nosijo.

A čeprav princesa Aiko po pravilih, ki veljajo na Japonskem, nikoli ne bo zasedla prestola, čeprav je edina potomka aktualnega cesarja, pa bo z jutrišnjim dnem postala aktivna članica cesarske družine, udeleževala se bo državniških dogodkov in sprejemov. Aiko v življenju sicer ni bilo lahko. To, da je princesa, njen oče pa naslednji v vrsti za prestol, ji je v otroštvu povzročalo nemalo preglavic.

Vso osnovno in tudi še srednjo šolo so jo vrstniki zbadali in se iz nje norčevali, zaradi zdravstvenih težav je veliko časa preživela po bolnišnicah, pred desetimi leti so jo zaradi anksioznosti, ki je bila posledica zbadanja sošolcev, za nekaj časa celo izpisali iz šole in ji priskrbeli zasebnega učitelja. Pozneje je začela ponovno obiskovati pouk, a le po tri ure na dan, pa še takrat jo je spremljala mama.

Princesa bo namesto nove dobila tiaro, ki jo je nekoč nosila njena teta.

Sicer pa princesa menda že od zgodnjega otroštva odlično igra klavir in violino, nato se je učila igrati še čelo, piše poezijo ter obožuje kaligrafijo. Trenutno na eni od univerz v Tokiu študira japonsko literaturo ter obiskuje tečaje angleškega in španskega jezika.