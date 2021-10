Prva poroka po več kot stoletju

Velika vojvodinja Marija Vladimirovna si je nadela klobuk, obrobljen s krznom.

Potomci zadnjega cesarja Veliki vojvoda George Mihailovič Romanov je potomec zadnjega ruskega carja Nikolaja II., ki so ga leta 1918 usmrtili boljševiki. Poleg njega so umorili še njegovo ženo in pet otrok, preostali sorodniki so zbežali. Georgeeva mama Marija, oba sta se rodila v Madridu, je vnukinja Nikolajevega bratranca Kirila ter zato, kot sama pravi, edina prava dedinja ruskega prestola.

Med svati se je trlo evropskih plemičev, med njimi je bilo opaziti špansko kraljico Sofio, liechtensteinskega princa Rudolpha in princeso Tilsim, pa nekdanja bolgarska kralja in kraljico.

Prvič po boljševiški revoluciji leta 1917 so se ruski kraljevi znova zbrali, da bi enega svojih pospremili v zakonski stan. Veliki vojvoda, ki je marca dopolnil 40 let, je med razkošnim obredom v Sankt Peterburgu večno zvestobo obljubil svoji leto mlajši italijanski lepotici. Za ta kraj sta se odločila, ker se je prav tu družina Romanov po desetletjih v izgnanstvu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja po dolgem času znova srečala. »Ta kraj je zame in za mojo družino zelo zelo pomemben. Tu se je pisala zgodovina Rusije in zgodovina rodbine,« je pred poroko pojasnil veliki vojvoda. Za cerkveni del poroke je nevesta izbrala razkošno belo obleko z nekaj metrov dolgo vlečko ter, kot se za obisk cerkve spodobi, dolgimi rokavi in visokim ovratnikom, na poti do oltarja pa ji je obraz prekrivala tančica, ki jo je na laseh držala diamantna tiara. Rebecca, ki je bila med obredom odlično razpoložena, med izmenjavo prstanov je celo bruhnila v smeh, se je nato preoblekla v toaleto, posuto s kristalčki. Slavje se je iz katedrale preselilo v ruski etnografski muzej, kjer sta se mladoporočenca s svati, po nekaterih podatkih naj bi jih bilo kar 1500, zabavala dolgo v noč. Kot se za tako velik in pomemben dogodek spodobi, na njem ni manjkalo draguljev in dragocenih večernih toalet, mnoge dame so izkoristile hladno rusko jesen ter si nadele krznene plašče in kučme, ženinova mama, velika vojvodinja, pa si je poleg plašča s krzneno obrobo na glavo poveznila ujemajoči se klobuk, ki ga je pozneje zamenjala za diamantno tiaro.