Prva je varala Diana

Tako rekoč ves svet se je obrnil proti princu Charlesu, ko se je pred desetletji razvedelo, da je svojo ženo, princeso Diano, varal z dolgoletno ljubeznijo Camillo Parker Bowles. Kako tudi ne, Diana je bila nedolžna, ljubka, prijetna in prijazna, njena zgodba pa kot iz pravljice. Tako se je vsaj zdelo. Da se je želel Charles poročiti s Camillo, in ne Diano, je zdaj že znano dejstvo, a ker se je mlada in uglajena vzgojiteljica kraljevim zdela veliko primernejša žena, se jim je moral Charles ukloniti. Diana je v zakonu neznansko trpela, saj je vedela, da ni Charlesova edina ljubezen, njeno edino veselje sta bila njena sinova, princa William in Harry. Ko je imela vsega dovolj, naj bi si ljubimca poiskala tudi sama. A zdaj je z izpovedjo šokiral princesin nekdanji telesni stražar Allan Peters, ki pravi, da je bila Diana tista, ki je prva skočila čez plot. Ko je za to izvedel Charles, je tudi sam ponovno navezal stike s Camillo, v katero se je zaljubil leta, preden je sploh spoznal Diano, a sta za nekaj let okrog kraljeve poroke prekinila stike.

Peters je razkril tudi identiteto princesinega ljubimca. To je bil njegov policijski kolega Barry Mannakee, poročeni oče dveh otrok, ki je nekaj let pred Diano umrl v prometni nesreči. »Uradna verzija je, da je valižanski princ ves čas zakona varal svojo ženo, a to v nobenem primeru in niti približno ne drži,« je za ameriško televizijo CNN povedal upokojeni policist, ki je nekega dne začel opažati, da se princesa v bližini Mannakeeja nekoliko nenavadno vede. Sprva naj bi se delala, da ne ve, o čem govori, a je naposled le priznala, da sta se zapletla v »neke vrste razmerje«. Dianino nenavadno obnašanje je menda opazil tudi Charles in Petersa vprašal, kaj se dogaja, on pa mu je svetoval, naj se pogovori z ženo. Ko je Charles na to odgovoril, da noben pogovor ne pomaga in da se mu zdi, da je Diana pomirjena le, ko je v bližini Mannakee, Peters ni mogel več držati jezika za zobmi. »Bil je v šoku in povsem iz sebe,« je Charlesovo reakcijo na ženino nezvestobo opisal Peters.

Mnogi se sicer sprašujejo, kakšen je bil Petersov motiv, da je desetletja v sebi nosil tako veliko skrivnost in se jo odločil razkriti prav zdaj. Ni jih malo, ki so prepričani, da poskuša nekdanji policist pomagati popraviti Charlesov ugled med Britanci, čeprav bodočemu kralju zadnja leta ne gre slabo. Njegovo mamo, kraljico Elizabeto II., že več mesecev pestijo zdravstvene težave, zaradi katerih je morala odpovedati precej obveznosti, pa tudi sicer so si njeni zdravniki enotni, da bi bilo najbolje, če bi pri svojih 95 letih izpregla ter vladanje prepustila kateremu od potomcev. Naslednji v vrsti je prav Charles, a čeprav so mu Britanci oprostili ločitev od Diane in afero, sprejeli so celo Camillo, ki je leta 2005 postala njegova žena, bi na prestolu veliko raje videli njegovega prvorojenega sina, princa Williama. Ta je izjemno priljubljen in rojaki so enostavno zaljubljeni v njegovo uglajeno ženo, za katero pravijo, da bo odlična kraljica. Vojvoda in vojvodinja Cambriška imata tudi to prednost, da sta veliko mlajša kot Charles in Camilla, znata se približati ljudem, tudi na družabnih omrežjih. »Allan Peters nikoli ni govoril o svoji službi pri kraljevih, zdaj, 30 let po tem, ko je zamenjal službo, pa je šokiral s takšno informacijo. Menim, da mora biti v ozadju neki motiv, vse skupaj je preveč nenavadno,« je dejal vir blizu Dianini družini Spencer.