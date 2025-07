Prva dama nad govorice, da se je rodila kot moški: to je o njej povedala jasnovidka

Francoska prva dama Brigitte Macron je na najvišje pritožbeno sodišče vložila tožbo proti dvema ženskama zaradi trditev, da je bila nekoč moški, potem ko ju je nižje sodišče oprostilo, je sporočil njen odvetnik. Pariško pritožbeno sodišče je prejšnji teden namreč razveljavilo prejšnje obsodbe: sodniki so razsodili, da imata 53-letna jasnovidka Amandine Roy in 49-letna blogerka Natacha Rey vso zakonsko pravico do izrekanja teh žaljivih obtožb. In da odlomki spornega videoposnetka ne predstavljajo obrekovanja, temveč svobodo govora, piše France24.

Žena francoskega predsednika se bojuje proti govoricam, da je v resnici moški. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Brigitte Macron je prvič vložila tožbo leta 2021, potem ko sta toženi na YouTubu objavili video, v katerem trdita, da se je rodila kot– kar je ime njenega brata. Prav tako sta trdili, da njen prvi mož,, ki je umrl leta 2019 v starosti 68 let, ni nikoli obstajal. V spornem videu je Amandine Roy, samooklicana duhovna voditeljica, intervjuvala Natacho Rey, samooklicano neodvisno novinarko. Slednja je govorila o državnih lažeh in prevarah. Trdila je, da je odkrila pravo identiteto Brigitte Macron in da je prva dama Francije v resnici moški. Da je neki Jean-Michel Trogneux spremenil spol, da bi postal Brigitte, nato pa se je poročil s predsednikom. Pogovarjali sta se o operaciji, ki naj bi jo prestala, in razkrili osebne podatke o njenem bratu Jean-Michelu. Trditev je postala viralna in kmalu so jo začeli širiti podporniki teorij zarote.

Odvetniki 72-letne žene francoskega predsednika so sporočili, da je prva dama po razveljavitvi obsodbe pretresena in da bodo primer vložili na kasacijskem sodišču, ki je vrhovno sodišče za kriminal in javne zadeve. To lahko razveljavi sodbo nižjega sodišča, s čimer bi se primer preselil na drugo sodišče v Franciji, ki mora biti enakega ranga kot tisto, ki je izdalo prvotno sodbo. Lažne informacije o njenem spolu krožijo po družbenih omrežjih že leta. Veliko komentarjev je vzbudila tudi 24-letna starostna razlika med njo in predsednikom Emmanuelom Macronom.

Tarča nadlegovanja

V ločenem primeru bodo oktobra na sodišče v Parizu poklicani štirje moški zaradi obtožb o nadlegovanju prve dame. Med obtoženimi je Aurélien Poirson-Atlan, publicist, na družbenih omrežjih znan kot Zoé Sagan, ki ga pogosto povezujejo s krogi teorij zarote. Macronova ni prva tarča tovrstnih teoretikov zarote, podobno se je dogajalo tudi nekdanji prvi dama ZDA Michelle Obama, nekdanji podpredsednici Kamali Harris in nekdanji novozelandski premierki Jacindi Ardern.