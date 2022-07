Prstan, poln simbolov in ljubezni

Pisali smo že, da je norveška princesa Märtha Louise ameriškemu šamanu Dureku Verrettu obljubila, da se bo z njim poročila, oba sta na svojih profilih na družabnih omrežjih objavila tudi zaročni fotografiji, in poznavalci se seveda niso mogli upreti temu, da bi analizirali princesin čudoviti prstan, ki je vse prej kot običajen. Oblikovati ga je pomagal sam šaman, zato je prstan še toliko bolj poseben, kar šest mesecev je namreč skupaj z oblikovalko nakita Joy Sangalang Smith tuhtal, kako prstan za svojo drago narediti čim bolj poseben in predvsem oseben.

Tri in pol karata težak zeleni dragulj obkroža 19 diamantov.

Tako sta na koncu za osrednji kamen namesto tradicionalnega diamanta izbrala prekrasen 3,5 karata težak smaragd, ki simbolizira brezpogojno ljubezen in moč, obenem je to najljubši dragulj princesine mame, švedske kraljice Sonje.

Par skupne trenutke zdaj preživlja na Norveškem, kmalu pa naj bi se princesa preselila v ZDA. FOTO: Ntb via Reuters

Brez diamantov pa le ni šlo. Kar 19 jih obkroža osrednji zeleni kamen in štirje od njih, ki so v krogu nameščeni drug nasproti drugega, njihova oblika pa je trikotna, predstavljajo vse štiri elemente – vodo, zrak, ogenj in zemljo. Med njimi je skupno 12 okroglih diamantov, ti naj bi ščitili Durekovo in princesino zvezo pred negativno energijo, še dodatni trije ob straneh prstana pa predstavljajo tri hčerke Märthe Louise. Nato sta na vsaki strani obročka še ležeči osmici, simbol neskončnosti, v nordijskem simbolizmu pa predstavljata preplet dveh bitij. Na spodnjo stran obročka je dal Durek Verrett vgravirati še ljubezenski vozel, ki ponazarja njuno zvezo. Koliko je 47-letnik odštel za ta unikatni prstan, ni znano, prav tako srečni par še ni oznanil datuma poroke.