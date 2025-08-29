Propad mladega princa: na sodišče zaradi posilstev in nasilnih napadov

V središču škandala na norveškem dvoru je 28-letni Marius Borg Hoiby, pastorek princa Haakona in sin prestolonaslednice Mette-Marit iz prejšnjega razmerja.

Čeprav ga mediji pogosto imenujejo princ, Hoiby nima nobenega kraljevega naziva in ni v vrsti za prestol. A zaradi svoje povezave z norveško kraljevo družino je njegov primer pritegnil veliko pozornosti.

Težke obtožbe

Državno tožilstvo v Oslu je 18. avgusta 2025. proti njemu vložilo obtožnico s kar 32 točkami. Najresnejše so štiri obtožbe za posilstvo, poleg tega mu očitajo nasilje v intimnih odnosih, grožnje s smrtjo, napad na uradno osebo, kršitev prepovedi približevanja, uničevanje tuje lastnine ter celo skrivno snemanje intimnih delov ženskih teles brez vednosti ali soglasja.

Obtožen je tudi več prometnih prekrškov. Za najhujša kazniva dejanja mu grozi do deset let zapora.

Vse skupaj se je začelo avgusta lani, ko so ga prvič aretirali zaradi suma fizičnega napada na tedanjo partnerko. Kasneje so se pojavile tudi obtožbe za posilstvo.

Do junija 2025 je policija zaključila preiskavo in primer predala tožilstvu. Sojenje je načrtovano za januar 2026 in naj bi trajalo okoli šest tednov.

Zanikanje najhujših dejanj

Prek svojega odvetnika je Hoiby sporočil, da zanika najtežje obtožbe, predvsem tiste, povezane s posilstvom in nasiljem. Ne izključuje pa možnosti, da bi priznal manjše prekrške.

Norveška kraljeva palača je sporočila, da bodo spoštovali pravni postopek. Princ Haakon nadaljuje s svojimi dolžnostmi in poudarja, da Marius ni uradni član kraljeve družine.

Fant od njegovih lanskih aretacij nima več vstopa v palačo, kjer bivata njegova mama in očim, prav tako ni več dobrodošel v nobeni drugi nepremičnini, ki je v lasti kraljevih.

Boj z zasvojenostjo in duševnimi motnjami

Teden dni po zadnji aretaciji je prek svojega odvetnika dejal, da trpi za številnimi duševnimi motnjami in da se že dolgo bori z zasvojenostjo s psihoaktivnimi snovmi.

»Pretekli konec tedna se je zgodilo nekaj, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. Pod vplivom alkohola in kokaina sem po prepiru povzročil telesne poškodbe in uničil predmete v stanovanju.«

»Moje duševne motnje in zloraba substanc ne opravičujejo tega, kar se je zgodilo. Želim prevzeti odgovornost in dati izjavo policiji.

Najpomembnejše mi je, da se opravičim svojemu dekletu, ki ni zaslužilo ne dogodkov tiste noči ne pritiska medijev, ki je sledil.«

Obtožbe voditeljice Linni Meister

Že na začetku leta je bil Marius obtožen posilstva znane TV-voditeljice Linni Meister. Domnevni napad naj bi se zgodil v njegovi kraljevi rezidenci, med tako imenovano zabavo v grajski kleti.

Policija naj bi imela videoposnetek napada, Meisterjeva pa naj bi se dogodka ne spominjala, zanj je izvedela šele od preiskovalcev.

Policija je na njegovem prenosnem računalniku odkrila tri videoposnetke in več kot deset fotografij napada, Linni pa so z dokazi soočili na policijski postaji v Oslu.

Prestolonaslednica in njen brat

Princ Haakon in princesa Mette-Marit imata skupaj dva otroka:

Princeso Ingrid Alexandro, ki je za očetom druga v vrsti za norveški prestol. Je torej bodoča norveška kraljica, aktivna v javnem življenju, v zadnjih letih je začela opravljati tudi uradne dolžnosti.

Njen brat, princ Sverre Magnus, je tretji v vrsti za prestol in v javnosti bolj zadržan.

Čeprav Marius Borg Hoiby nima formalnega kraljevega statusa, je s svojim vedenjem povzročil globok pretres znotraj norveške kraljeve družine in v javnosti.

Sojenje bo nedvomno odmevno, razplet pa lahko pomembno vpliva tako na njegovo osebno življenje kot na ugled družine, ki ji, ne glede na to, da nima uradnega naziva, pripada, piše showbuzz.dnevnik.hr.