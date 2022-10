Prometna nesreča vzela Leslieja Jordana

Svet je izgubil izjemnega komika, nadarjenega igralca in velikodušnega človeka, so si v izrazih sožalja enotni sodelavci, prijatelji in svojci Leslieja Jordana, ki je umrl v ponedeljek v prometni nesreči. Prva poročila kažejo, da je zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja izgubil nadzor nad vozilom in se zaletel v stavbo, preiskava tragedije pa že poteka.

Z vlogo v nanizanki Will in Grace si je prislužil emmyja. FOTO: Fred Prouser, Reuters

Zvezdnik, ozaljšan tudi z emmyjem, se je televizijskemu občinstvu najbolj priljubil kot Beverly Leslie v nanizanki Will in Grace, ki mu je tudi prinesla laskavo nagrado in kjer se je s podmazanim jezikom in drznimi komentarji venomer lahko postavil po robu svoji večni tekmici Karen Walker (Megan Mullally), sicer pa je navdušil tudi v treh sezonah serije Ameriška grozljivka in številnih drugih televizijskih in filmskih vlogah. Nazadnje je snemal nanizanko Call Me Cat, ki je konec septembra ravno doživela tretjo sezono in se ji je zanesljivo obetala še četrta, a kakšno odločitev bodo sprejeli producenti po slovesu enega glavnih igralcev, še ni znano. Jordan, igralski veteran, ki je bil pri 67 neutrudljiv in zagrizen kakor v mladosti, pa ni bil le dragocena pridobitev za televizijske ustvarjalce, bil je nadvse pozitivna osebnost in prijetna družba na vsakem prizorišču snemanja, se ga spominjajo mnogi; bil je nadvse drobne postave, a kljub temu velik človek, ki je znal nasmejati in spodbuditi vsakogar.

Rodil se je Chattanoogi v zvezni državi Tennessee leta 1955, že pri rosnih dvanajstih je konservativni materi pogumno zaupal, da je homoseksualec. »Bil sem prepričan, da mi bo zažugala s Svetim pismom, a je zelo mirno sprejela mojo izpoved. Svetovala mi je le, naj tega nikar ne priznam javno, saj svet ni pripravljen na geje. Seveda je pri tem nisem upošteval,« je v nekem intervjuju pojasnil Jordan, ki svoje spolne usmerjenosti nikoli ni skrival, pozneje pa se je svojemu odraščanju poklonil, če lahko temu tako rečemo, v gledališki predstavi Histerična slepota in druge južnjaške tragedije, ki so mi grenile življenje; v nadvse zabavni uspešnici se je s humorjem spopadel z rasizmom in homofobijo na jugu ter seveda navdušil množice.

Življenje v Los Angelesu mu je vsekakor dalo svobodo, ki je v domačih krajih ni imel, nikakor pa ni pomagalo, da je v mesto angelov že prispel kot odvisnik; alkohol je namreč okusil že pri štirinajstih, v najstniških letih so sledile najrazličnejše droge. Kljub temu mu je uspelo navdušiti ustvarjalce nanizanke Murphy Brown in vrata v šovbiznis so se mu na stežaj odprla. V devetdesetih se je začel spopadati z odvisnostjo in se streznil. »Niti ni bilo tako težko, kot si predstavljate. Štirje meseci v zaporu so me spravili k pameti,« je pripovedoval Jordan, ki je javno izražal podporo homoseksualni skupnosti, ko sta se v to zažrla HIV in aids; kot dejaven član neprofitne organizacije AIDS Project Los Angeles je pomagal tistim, ki jih je okolje zaradi bolezni izločilo in obsodilo.

1955. se je rodil v Tennesseeju.

Bil je kos vsakemu življenjskemu izzivu, ga opeva tudi dolgoletni agent David Shaul, upanje je marsikomu pomagal ohranjati tudi med zaprtjem javnega življenja med pandemijo covida-19. Vsak dan je objavljal posnetke svojega premagovanja dolgčasa prek instagrama, nabral si je skoraj šest milijonov sledilcev, navdušenih nad njegovimi komičnimi komentarji, zabavnimi posnetki in anekdotami iz vsakdanjika.