Producentom Hiše iz kart mora plačati odškodnino

Dobil je prvi udarec iz preteklosti. Štiri leta po tem, ko je Kevin Spacey zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju, med temi celo posilstvu, padel s prestola enega največjih zvezdnikov svoje generacije in se udrl v zemljo, ga je produkcijska družba MRC za Netflixovo serijo Hiša iz kart zdaj udarila z zahtevkom za plačilo 27,5 milijona evrov odškodnine zaradi neprimernega vedenja in finančne škode, ko so zaradi obtožb o spolnem plenilstvu z njim morali pretrgati vse vezi.

Prekinili pogodbo

Leta 2017 je počilo. Po dolgoletni tišini se je tedaj namreč razvezal jezik Anthonyju Rappu, češ da ga je dvakratni oskarjevec leta 1986, ko jih je štel komaj 14, spolno napadel. Javna obtožba pa je bila očitno tisti dražljaj, ki so ga potrebovali tudi drugi, da so stopili iz sence in spregovorili.

Zvezdnik je na sodišču vse obtožbe zanikal. FOTO: Reuters

Na Spaceyja so se kot plaz usule obtožbe okoli 30 moških, vsak z nekoliko drugačno zgodbo, a rdeča nit je bila vselej enaka – spolno nadlegovanje ali napad. V tej množici se je oglasil tudi pomočnik produkcije pri Netflixovi uspešnici Hiša iz kart, v kateri je Spacey že pet polnih sezon dihal kot ameriški predsednik Frank Underwood, tako odlično, da se je igralcu za to vlogo kritiška srenja priklonila že z zlatim globusom in dvema nagradama Združenja filmskih igralcev. A je blišč teh nagrad v hipu zbledel, ko ga je mladi pomočnik obtožil neprimernih dotikov, grabljenja njegovih intimnih predelov, in ustvarjanja toksičnega delovnega ozračja.

Svojo stisko je sprva zaupal vodstvu, a tudi če so ti nejeverno pogledali, je njegovim besedam dala dodaten pomen še obtožba mladega igralca, ki naj bi bil med avdicijo podobno tarča Spaceyjevih grabežljivih rok. »Varnost naših zaposlenih, varno delovno ozračje in prostor so na vrhu naših prioritet,« so se oglasili pri produkcijski hiši MRC in s Spaceyjem kljub njegovemu zvezdniškemu statusu prekinili pogodbo.

Ustvaril je toksično delovno ozračje. FOTO: Press Release

Kljub temu da so nadvse dobro vedeli, da jih bo to udarilo po žepu. Po petih sezonah so z njim namreč že posneli dve epizodi nove šeste sezone, scenariji za vseh 13 epizod pa so bili spisani in pripravljeni. A so lahko vse le zalučali v smeti in začeli spet na začetku, tokrat brez Spaceyjevega lika v zgodbi.

Prekinitev pogodbe z zvezdnikom jih je precej stala, zaradi česar so se pri MRC predlani odločili za tožbo, s katero bi dobili povrnjenega vsaj nekaj izgubljenega denarja. Podčrtali so, da je Spaceyjevo (najmanj) neprimerno vedenje pomenilo kršitev pravil studia glede politike do spolnega nadlegovanja. Postopek presojanja, ali imajo zahteve družbe MRC kaj pomena, se je v popolni tajnosti začel že lani. Zaslišanju okoli 20 oseb je sledilo osemdnevno presojanje mediatorja, ki je na 46 straneh nato odločil, da so obtožbe proti igralcu resnične, studio pa da je z njegovim odhodom utrpel znatno škodo.

V luči tega mora hollywoodski težkokategornik produkcijski hiši plačati 27,5 milijona evrov, od tega je 26 milijonov odškodnine, preostalo pa gre za poplačilo odvetniških in sodnih stroškov.

Igralec je vse obtožbe o spolnem nadlegovanju zanikal. Na tožbo podjetja MRC se je odzval celo s protitožbo, češ da so z njim po krivem prekinili pogodbo zaradi močno pretiranih in prenapihnjenih obtožb ter da so oni tisti, ki njemu dolgujejo denar. A to ni zdržalo vode. Mediator je presodil, da mora igralec za svoja dejanja odgovarjati. Za zdaj finančno.

V minulih dveh letih so nekatere žrtve zvezdnika že zvlekle na sodišče, a so bile tožbe vsaj za zdaj ovržene – eden izmed tožnikov je umrl, v drugih primerih niso želeli pričati, tretja je padla, ker je (domnevna) žrtev želela ostati anonimna.