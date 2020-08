Prodali dvorec zadnjega grškega kralja

Kraljica letos ne bo gostila priljubljene vrtne zabave v Holyroodhousu. FOTO: Wpa Pool/getty Images

Čeprav ni na prodaj, pa je ljudi v eno svojih domovanj te dni spustila tudi kraljica Elizabeta II.

Za dobrih šest milijonov in pol so prodali dvorec v Londonu, kjer je nekoč bival zadnji grški kralj, hkrati tudi krstni boter princa. Konstantin se je z družino v London zatekel po tem, ko so ga leta 1967 po državnem udaru izgnali iz rodne Grčije, v dvorcu, ki se ponaša s 13 sobami in devetimi kopalnicami, pa je pogosto gostil tudi pokojno princesoKdo je medtem, ko je bila Velika Britanija v primežu epidemije in so veljala stroga pravila glede gibanja med okrožji, kupil veličastno stavbo, pri nepremičninski agenciji, specializirani prav za luksuzna domovanja, seveda niso izdali, a dvorca ter posesti, na kateri stoji, niso mogli prehvaliti. Vse skupaj so opisali kot »nadrealistično« in »pravljično«, čudovita pa da je tudi soseska. Kako tudi ne, dvorec stoji v delu Londona, ki mu pravijo kar »cesta milijonarjev«. Konstantin je sicer bratranec princa, z ženo pa sta prav v tej londonski hiši vzgojila svojih pet otrok. V njej sta živela dolgih 46 let, nato pa leta 2013 šokirala vse, ko sta se odločila, da se vrneta v Grčijo, kjer živita še zdaj.Čeprav ni na prodaj, pa je ljudi v eno svojih domovanj te dni spustila tudi kraljicaNa kraljičinem uradnem profilu na instagramu so namreč s sledilci delili vrsto fotografij iz edinburške palače Holyroodhouse, ki je njena uradna škotska rezidenca. Za to se je kraljica odločila, ker bi prav ta teden morala odpotovati v Edinburg, kot to počne vsako leto, ter gostiti eno svojih priljubljenih vrtnih zabav. Ker to zaradi omejitev, ki so posledica epidemije, ni mogoče, pa je Elizabeta II. oboževalce razveselila vsaj s fotografijami.Holyroodhouse je sicer vse leto odprt za obiskovalce, zapre se le za ta teden dni, ko ga obišče kraljica. In palača je prava zakladnica britanske zgodovine. Ena najpomembnejših vladaric, ki je bivala v njej med letoma 1561 in 1567, je bila. Njene sobane, ki so v starem delu palače, so še vedno nedotaknjene in na ogled obiskovalcem, ki jih v Holyroodhouse privabi tudi legenda, da so v eni od soban še vedno vidni madeži krvi umorjenega, kraljičinega osebnega tajnika, ki ga je pred njenimi očmi umoril Marijin mož, saj je postal na Rizzia ljubosumen, prepričan je bil tudi, da ima na Marijo preveč vpliva.