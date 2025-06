Problematični sin Angeline Jolie in Brada Pitta: noge so ga komaj držale

Njegova mama Angelina Jolie prav danes praznuje 50. rojstni dan, a 21-letni Pax Thien Jolie-Pitt se je v središču pozornosti znašel zaradi nečesa drugega:

Potem ko je v zadnjih mesecih doživel kar dve nesreči z električnim kolesom, je tokrat pristal na naslovnicah zaradi fotografij s pestre noči v Los Angelesu, poroča Daily Mail.

Mladenič je bil opažen v družbi prijateljev. Noč so začeli v kultnem hotelu Chateau Marmont, nato se je zabava nadaljevala v striptiz klubu. Pax je bil v družbi prijateljev in štirih žensk in paparaci so jih spremljali na vsakem koraku.

Paxa so posneli, kako komaj hodi, se spotika in skuša ohranjati ravnotežje, v nekem trenutku pa so ga morali prijatelji celo podpreti, da ni padel.

Kljub temu je bil ves čas dobre volje in nasmejan. Dobro razpoloženje ga ni zapustilo niti med varnostnim pregledom pred vstopom v striptiz klub. Po besedah očividca so tam ostali približno 30 minut, večer pa zaključili okoli 2.30 zjutraj, piše Daily Mail.

Težko obdobje

Za posvojenim sinom nekoč najmočnejšega hollywoodskega para je težko leto. Lanskega julija je utrpel hudo poškodbo glave, ko je z električnim kolesom trčil v zadnji del avtomobila. Dolgo je okreval, a je okrevanje uspešno prestal.

Samo nekaj mesecev pozneje, januarja letos, je imel novo, podobno nesrečo. Na srečo je bila ta precej manj resna in Pax je po incidentu lahko hodil.

Težave v njegovem življenju so se začele leta 2016, ko sta se starša ločila.

Sledila je burna sodna bitka za skrbništvo nad otroki: Maddoxom, Zaharo, Shiloh, Paxom, Knoxom in Vivienne. Situacija je še posebej prizadela Paxa, ki se je leta 2020 postavil na stran matere in javno kritiziral očeta.

Takrat je v ostri objavi na instagramu, objavljeni ob očetovskem dnevu, Brad Pitta označil za svetovnega kretena in osebo, ki si zasluži zgolj prezir, saj naj bi njegove štiri mlajše brate in sestre spravljal v strah.

Joliejeva je Paxa leta 2007 posvojila v Vietnamu, tedaj je bil star tri leta. Zaradi strogih pravil te države glede posvojitev s strani neporočenih parov ga je najprej posvojila sama, a je Pitt kmalu postal njegov zakoniti oče.

FOTO: Profimedia

Kot otrok se je Pax ukvarjal z igro imel je manjše vloge v materinem filmu Zlohotnica (2014) in posodil glas liku v Kung Fu Pandi 3.

Bil je pomočnik režiserke pri filmu Without Blood iz leta 2024, ki ga je režirala njegova mama, v intervjuju iz leta 2016 pa je igralka razkrila, da njen sin goji strast do glasbe in se preskuša kot DJ.