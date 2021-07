Prizorišče Elvisovega filma na prodaj

Film zanič, letovišče cvetelo

1961.

leta so posneli film.

Tri desetletja po orkanu še kar sameva. FOTO: Twitter

Jasno je, da če bi bil v glavni vlogi kdo drug kakor, film zanesljivo ne bi polnil kinematografov, Blue Hawaii pa je zaradi nadvse očarljivega kralja rock'n'rolla, ki je bil na vrhuncu glasbene kariere in seveda velik lomilec ženskih src, postal prava uspešnica in se zapisal v filmsko zgodovino.Goreče oboževalke se seveda niso ozirale na slabe kritike vsebine, kar je bilo velika prednost tudi za posestvo z letoviščem Coco Palms Resort na havajskem otoku Kauai, kjer so 1961. posneli številne prizore iz odmevnega filma in ki je obratovalo vse do leta 1992 ter vabilo premožne turiste ter zapolnjevalo kapacitete.Potem pa je udaril orkan četrte stopnje Iniki in posestvo tako razdejal, da so ga morali zapreti, denarja in interesa za prenovo pa kar ni in ni bilo. Tudi slava, ki jo je prinesel film s čudovitim Presleyjevim glasom, ni pomagala, po skoraj treh desetletjih propadanja pa se je Coco Palms Resort, ki se razprostira na 46 hektarjih, znašel na dražbi. Družba Stillwater Equity Partners, ki je lastnica letovišča, ga bo interesentom ponudila 26. julija, zanimanja pa naj bi bilo za posestvo zelo veliko, kljub vrtoglavim stroškom, ki čakajo bodoče vlagatelje. Na otoku se sicer veselijo novih naložb, sploh po pandemskem letu, v katerem je turizem doživel velik udarec; vsaka novost in osvežitev bo dobrodošla, se veselijo domačini, ki se nadejajo tudi novih delovnih mest.Nad dražbo in napovedano prenovo pa niso navdušeni vsi. V ozadju opevane prodaje se namreč že dolgo bijejo bitke za pravico do posestva, ki si ga zaradi tradicije in zgodovinskih pogodb lastijo staroselci. Spori izvirajo iz leta 1866 in še kar trajajo, aktivisti pa opozarjajo, da je ravno na tisti zemlji, ki ima zgodovinsko in kulturno vrednost, živela zadnja kraljica otoka, ki naj bi prepovedovala prenos lastništva iz rok staroselcev.