Seksi igralec je prisiljen v selitev

Slavni turški igralec Can Yaman, ki odlično gradi svojo kariero tudi v Italiji, je obupal in bil prisiljen v selitev.

Spomnimo, Can je prodrl na evropski trg turških serij z nadaljevanko Jutranja ptica, kjer je ob slavni Demet Ozdemir požel navdušenje, predvsem ženskega dela gledalcev.

Can ima tudi svojo lastno znamko parfuma Mania. FOTO: promocijski material

Tudi zato je v Italiji dobil več ponudb za snemanje nadaljevank in mnogih reklam. Snemanje težko pričakovane italijanske nadaljevanke Viola come il mare (Vijola kot morje), kjer ima Can glavno vlogo ob igralki Francesci Chillemi, se je ravno zaključilo. Na čakanju pa je še začetek snemanja legendarne serije Sandokan, ki je bila leta 1976 predvajana v več kot 85 državah. Tokrat bo namesto Kabirja Bedija glavno vlogo prevzel Can.

Odkar 32-letni očarljivec domuje v Italiji več kot v Turčiji, se je med njim in športno voditeljico Diletto Leotta zgodila ljubezen, ki pa je kmalu ugasnila, saj naj bi bila le medijsko nastavljena zveza.

Izdal je tudi svojo knjigo, kjer je opisal podrobnosti svojega življenja. FOTO: promocijski material

Zdaj je turški lepotec samski, zato pa ga toliko več nadlegujejo in celo zasledujejo njegove italijanske oboževalke. Can, ki živi v Rimu poleg koloseja, je bil prisiljen menjati svoje domovanje. Oboževalke so ga namreč dan in noč čakale pred stanovanjem ter s tem motile tudi vso ostalo sosesko. Can, seveda, ne bo zapustil Italije, saj zaradi mnogih sklenjenih obveznosti tega tudi ne more storiti, spremenil bo le naslov bivanja.