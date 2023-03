Priscillo Presley je vnukinja zaklenila iz Gracelanda

Priscilla Presley je obstala pred zaprtimi vrati Gracelanda, ki ga je potegnila z roba bankrota in spremenila v donosno turistično znamenitost, vredno pol milijarde. Med njeno krajšo odsotnostjo je Priscillina vnukinja Riley Keough namreč zamenjala ključavnice in odtujeno babico tako rekoč vrgla s posesti. Razlog? Med slavnima babico in vnukinjo se je po smrti Lise Marie Presley, edinke Elvisa Presleyja in Priscille ter edine Elvisove dedinje, vnel sodni spor zaradi zapuščine kralja rock'n'rolla.

Na pogrebu je družina dajala vtis, da so združeni v žalosti. FOTO: Nikki Boertman/Reuters

Zaradi zamenjanih ključavnic Priscilla ne more več v dvorec Graceland. FOTO: Nikki Boertman/Reuters

Elvisovi edinki se je le malce pred njenim 55. rojstnim dnem, bilo je 12. januarja letos, ustavilo srce. Že 22. januarja pa je počilo med njeno mamo in hčerko. Še v oporoki iz leta 2016 sta bila kot upravitelja sklada, ki zajema dvorec Graceland in 15-odstotni delež v podjetju Elvis Presley Enterprises, zapisana Priscilla in Barry Siegel, nekdanji menedžer Lise Marie, vendar je Lisa Marie zatem oporoko spremenila in upravljanje sklada prepisala na hčerko Riley in sina Benjamina. Slednji je leta 2020 storil samomor, kar pomeni, da je ves nadzor nad skladom ob materini smrti pripadel Riley. No, tako bi vsaj moralo biti ob upoštevanju zadnje želje Lise Marie. Toda Priscilla je prepričana, da bi morali oporoko s spremembami razveljaviti, saj je za spremembe izvedela šele po hčerini smrti, ne pa takoj, kot velevajo pravila poslovanja sklada. Poleg tega je v spremenjeni oporoki narobe črkovano ime Lise Marie, pa tudi podpis na dokumentu se ji zdi nekoliko nenavaden. Za piko na i dokument ni notarsko overjen. Nasprotno pa menijo pokojničini prijatelji, prepričani, da ni nobenih dvomov, kakšne so bile Lisine želje. »Želela je, da bi bila Riley in Ben skrbnika ter vsi njeni otroci upravičenci.«

Neoverjena oporoka, narobe črkovano ime, sumljiv podpis so med drugim razlogi, da želi Priscilla hčerino oporoko razveljaviti.

Na pogrebu je bil tudi Michael Lockwood, Lisin bivši mož in oče njenih dvojčic, ki pa se je tam pojavil nepovabljen. »V Memphis je prišel pod pretvezo, da mora spremljati dvojčici, tja se je prebil le s Priscillino pomočjo. V resnici je zadnja oseba, ki bi si jo Lisa Marie želela videti,« je povedal vir. In prav Michael oziroma njegova odmevna ločitev od Lise Marie, ki jo je spremljal umazan boj za skrbništvo, je med Presleyjevimi ženskami sprožil spor.

Med Priscillo, Liso Marie in Riley je bilo že več let napeto. FOTO: Ringo Chiu/Reuters

Nepovabljen je na Lisin pogreb prišel tudi njen bivši mož Michael Lockwood. FOTO: Fayesvision/wenn.com

V skrbniškem boju se je Priscilla menda postavila na Michaelovo stran, kar ji je hči strašansko zamerila, zato s Priscillo že več let ni spregovorila. Ta odtujenost, že skoraj mržnja je prešla tudi na Riley. »Riley je bila vedno na materini strani. Resnično jo je zbodlo, ko je videla, da sta njena babica in Michael prišla skupaj na pogreb.« Nekaj dni potem pa še udarec z izpodbijanjem oporoke.

S spremembami v oporoki je ves nadzor nad Elvisovo zapuščino prešel v Rileyjine roke. Na sliki Riley z mamo Liso Marie.

»Z ničimer se ne strinjata,« je še razkril vir in dodal, da podobno kot prej Lisa Marie in Priscilla zdaj tudi Riley in Priscilla že dlje ne govorita. »Lisa Marie zadnjih sedem let svojega življenja z mamo tako rekoč ni govorila, še posebno ne o poslu in denarju. Želela je, da bi vsak od njenih otrok imel delež v Elvisovi posesti. Priscilla pa seveda ne želi, da bi bil nadzor izključno v Rileyjinih rokah, saj ve, da v tem primeru nima nobenega vpliva. Situacija je precej žalostna,« je o družinskih nesoglasjih sklenil vir.