Pripravljajo najdaljšo mizo v čast kraljici Elizabeti II.

Britanci se nadejajo, da bodo konec tedna podrli Guinnessov rekord, in sicer za najdaljšo mizo. V soboto in nedeljo bo na Otoku namreč vrhunec slovesnosti v čast kraljici Elizabeti II. in njenemu platinastemu jubileju. Ob tej priložnosti bodo po vsej državi, pa tudi drugih iz Skupnosti narodov, potekale slovesnosti, zabave, parade in pikniki.

Britanci upajo, da se bodo s podvigom vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

V okrožju Berkshire, kjer stoji dvorec Windsor, pa so se lotili prav posebnega podviga - štiri kilometre dolgo pot, ki vodi od windsorskega parka do dvorca, bodo v nedeljo spremenili v dolgo mizo, sestavljeno iz 488 običajnih, za katero bo lahko posedlo okrog 3000 ljudi, večinoma bodo na dogodek prišli domačini, ki si bodo tam privoščili praznično kosilo in nazdravili kraljici.

Ob poti bodo postavili stojnice, na katerih bodo ponujali hrano in pijačo za tako rekoč vse okuse, organizatorji pripravljajo obilo zabave za vso družino, druženje pa naj bi trajalo ves dan.

Gostom se bosta v nedeljo pridružila tudi princ Edward in njegova žena Sophie, ki ju čaka naporen konec tedna. Ker ima kraljica težave z mobilnostjo in se bo sama udeležila le manjšega števila slovesnosti, bodo na vse konce Velike Britanije namreč odpotovali drugi člani družine, da bi se v njenem imenu ljudem zahvalili za podporo.

Konec tedna bodo v Veliki Britaniji in drugih državah, ki sestavljajo Skupnost narodov, slavili kraljico Elizabeto II.

Edward in Sophie bosta tako v soboto obiskala Severno Irsko, princesa Anne bo v spremstvu moža Timothyja Laurencea odpotovala v škotski Edinburg, vojvoda in vojvodinja Cambriška pa v dvorec Cardiff, kjer bosta prisostvovala vajam za veliki koncert ob kraljičinem jubileju in se srečala z nastopajočimi, med katerimi so velika glasbena imena, kot je Bonnie Tyler, pa tudi lokalni mladinski pevski zbori.