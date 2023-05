Prinčevi zahtevi nočejo ugoditi

Pp grozljivem zasledovanju po newyorških ulicah sta se princ Harry in Meghan Markle odločila, da od agencije, ki se ukvarja s prodajo fotografij, zahtevata vse tiste, ki so bile posnete med njuno več kot dve uri trajajočo agonijo. Da je taksi, s katerim so zakonca Sussex, njun varnostnik in Meghanina mama Doria Ragland odšli s podelitve dobrodelnih nagrad, ogrožalo več paparacev, smo že pisali, ti pa so fotografije nato, kot kaže, tudi prodali.

V Ameriki, kot zagotovo veste, lastnina, tudi intelektualna, pripada tistemu, ki jo je ustvaril ali kupil.

Da te ne bi prišle v javnost, sta se Susseška obrnila na svoje odvetnike, ti pa so omenjeni agenciji s sedežem v Los Angelesu poslali dopis, s katerim zahtevajo, da jim »fotografije, posnetke in njihove kopije nemudoma izročijo«. To pa se, kot kaže, ne bo zgodilo. »V Ameriki, kot zagotovo veste, lastnina, tudi intelektualna, pripada tistemu, ki jo je ustvaril ali kupil. Tretje osebe ne morejo kar tako zahtevati, da se jim jo izroči. Morda to deluje na ukaz kralja v neki drugi državi, pri nas pač ne. Predlagamo, da s klientom sedete za mizo in mu pojasnite, da smo v tej državi angleška pravila, ki jih očitno pozna on in po katerih lahko vladar od državljanov zahteva, da mu izročijo svojo lastnino, tukaj zavrnili že pred davnimi časi,« so namreč v odgovoru, ki so ga posredovali tudi britanski nacionalni televiziji BBC, zapisali pri agenciji.

Z njima v avtu je bila Meghanina mama. FOTO: Ben Stansall/Reuters

Predstavniki Susseških zadeve niso želeli komentirati. Medtem so se pojavile tudi priče, eden od njih je princa in njegovo soprogo odpeljal s policijske postaje, potem ko sta podala prijavo zoper paparace, ki pravijo, da vse skupaj ni bilo tako zelo grozno, kot navajata Harry in Meghan. Okrog njihovega avtomobila da je bilo res precej voznikov, ki so ju fotografirali, da pa njuni življenji zaradi njihovega početja nista bili ogroženi.