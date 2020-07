Prinčevi škandali jo ženejo v selitev

Ker ni aktivna članica kraljeve družine, bi Beatrice najverjetneje lahko odšla.

V Italijo

Javno zgražanje zaradi škandala je Beatrice močno prizadelo, saj nima nič s tem.

Beatrice ni aktivna članica kraljeve družine oziroma ne dela v njenem imenu, zato bi ji kraljica selitev najverjetneje dovolila.

Za 31-letno princesoje naporno leto. Ne le da je morala zaradi pandemije novega koronavirusa prestaviti poroko, predvsem ji jo je zagodel oče, ki se je znašel sredi velikega škandala zaradi svojega prijateljevanja z obsojenim pedofilomBesna kraljica ga je zato poslala na prisilni dopust od kraljevih obveznosti, od koder se menda ne bo nikdar vrnil. Ker je povzročil zgražanje med ljudmi ter s svojim početjem očrnil celotno kraljevo družino, je morala Beatrice tudi že spremeniti načrte za zaročno zabavo, saj je kraljica menila, da zaradi vsega skupaj pač ne bi bilo primerno, da se veselijo in slavijo, četudi je šlo za veseli dogodek, povezan z Beatrice, ki seveda nima nikakršne zveze z očetovim početjem. Če bi bilo vse po načrtih in ne bi pandemija preprečila njene poroke, bi senajverjetneje tudi moral odpovedati največji časti in veselja očetov − da bi svojo hčer pospremil do oltarja.Obetajo se novi škandali, povezani z Epsteinom, saj so policisti v Ameriki prijeli njegovo nekdanjo partnerico in sodelavko, ki da je tesno sodelovala z njim in mu pomagala iskati dekleta, ki jih je poslovnež nato zlorabljal. Zagotovo bo na policiji ali sodiščupovedala precej obremenjujočega tudi o princu Andrewu. Ker ima vsega že vrh glave, Beatrice zdaj menda razmišlja, da bi se z zaročencempreselila v Italijo.Tako vsaj pravi, poznavalec razmer na britanskem dvoru in avtor več knjig o kraljevih: »Javno zgražanje zaradi škandala je Beatrice močno prizadelo, saj nima nič s tem, a se ji zdi, da jo kljub temu obsojajo, samo zato, ker je Andrewova hči. Dovolj ima in rada bi začela na novo, nekje zunaj Velike Britanije.«Selitev v Italijo se ne zdi tako nenavadna, saj je Edoardo potomec italijanske plemiške družine in do dežele goji posebno naklonjenost, ne nazadnje sta se prav tam z Beatrice lani zaročila, poleg tega lahko svoje delo nepremičninskega agenta opravlja kjer koli, Beatrice pa ni aktivna članica kraljeve družine oziroma ne dela v njenem imenu, zato bi ji kraljica najverjetneje selitev dovolila, saj si tudi ona, kot princesina babica, želi, da bi bila srečna, prav tako se zaveda, kako težko ji je zaradi vseh očetovih škandalov.