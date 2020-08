Prinčeva hči trpi zaradi korone

Vse telo me je bolelo, bolečine so bile še posebno hude v prsnem košu, imela sem visoko vročino in grozljive migrene.

je že pred časom staknila okužbo z novim koronavirusom, a je bolezen prebolevala doma, saj sprva ni imela hujših simptomov. Pred dnevi pa se je to spremenilo in Jazmin je pristala v bolnišnici.»Sprejeli so me konec tedna, saj so se moji simptomi začeli slabšati. Na koži so se mi razvili izpuščaji, podobni ošpicam, in ves čas sem bila v bolečinah. Vse telo me je bolelo, bolečine pa so bile še posebno hude v prsnem košu, imela sem visoko vročino in grozljive migrene. Nisem več zdržala, morala sem na urgenco,« je po vrnitvi iz bolnišnice na družabnem omrežju s sledilci delila hči monaškega princain dodala, da so ji med preiskavami na enem od pljučnih kril odkrili tvorbo, za katero še ne vedo, kaj je, sumijo pa, da je nastala kot posledica covida-19.»Čez nekaj tednov moram znova na pregled zaradi tvorbe na pljučih, zdravniki bodo ves ta čas spremljali tudi moje simptome. Priznali so, da se še vedno učijo o bolezni, da pa so videli precej ljudi s simptomi, podobnimi mojim,« je še zapisala 28-letnica, ki živi v Kaliforniji.»Vse, kar si želim, je, da moje telo znova najde svoj mir in mi bo v njem znova prijetno. Brez bolečin, ki kar ne pojenjajo,« dodaja mladenka, ki je z zapisom želela ljudi opozoriti na simptome bolezni, ki jih je doživela, saj da se ti od človeka do človeka razlikujejo, zato je covid-19 tudi težko prepoznati.