Princesin prvi uradni dogodek

Na Japonskem je dan, ko oseba postane polnoletna, zelo pomemben in vsako leto drugi ponedeljek v januarju potekajo posebne slovesnosti, na katerih tiste, ki so oziroma bodo med 2. aprilom preteklega in 1. aprilom tekočega leta praznovali 20. rojstni dan, sprejmejo med odrasle.

Aiko je edini otrok cesarja Naruhita in njegove žene. FOTO: Kyodo/Reuters

Zdaj lahko po zakonu vozijo, pijejo alkohol, kadijo in kockajo, že dve leti pred polnoletnostjo pa jim je dovoljena tudi udeležba na volitvah. Za slovesnost dekleta običajno izberejo tradicionalne kimone, fantje pa zahodnjaške obleke s kravato, redki tradicionalne japonske moške kimone.

Princesi Aiko, ki je postala polnoletna prejšnji mesec, pa ni bilo treba tako dolgo čakati, saj so jo le zanjo v palači pripravili na njen rojstni dan. Tako se je lahko pred dnevi pridružila drugim članom cesarjeve družine na novoletni slovesnosti. Ko japonski princi in princese dopolnijo 20 let, je namreč čas, da začno delati in se udeleževati uradnih dogodkov. Slovesnost sta vodila cesar Naruhito in njegova žena Masako, poleg Aiko pa so se je udeležili še prestolonaslednik Akišino, njegova žena princesa Kiko ter njuna hči princesa Kako.

5. decembra je postala polnoletna.

Ženske so ob tej priložnosti oblekle bele toalete in dolge rokavice, so se pa morale odreči tiaram, brez katerih si tovrstnih ceremonij nekoč niso mogli predstavljati. A cesar Naruhito je odločil, da bi bilo po pandemiji ter gospodarski krizi, ki je sledila, letos razkazovanje razkošja povsem neprimerno. Tako so se morale princese zadovoljiti z bisernimi ogrlicami in ujemajočimi se uhani.

Preostali Japonci in Japonke, ki so od lanskega 2. aprila dopolnili 20 let, bodo vstop v svet odraslih praznovali v ponedeljek.

Princesa Aiko, edini otrok cesarja Naruhita in njegove žene, ki pa ji po tradicionalnih pravilih o nasledstvu ni dovoljeno na prestolu naslediti očeta, je imela težko otroštvo. Predvsem so ji ga grenili sošolci in zato so jo za nekaj časa celo izpisali iz šole ter ji priskrbeli učitelja na domu. Že od otroštva igra klavir in violino ter uživa v kaligrafiji in pisanju poezije.