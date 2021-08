Princesi svoboda dobro dene

Prebivalci tradicionalnega Monaka so nad njeno kratko pričesko vihali nosove. FOTO: Pascal Le Segretain/getty Images

V Afriki se požvižga na oblačila, ličila in pričeske. FOTO: Instagram

Da v zakonu med monaškim princemin princesomenda ni vse, kot bi moralo biti, smo že pisali, prav tako, da naj bi bil to razlog, da princesa vztraja v Republiki Južni Afriki, za kar naj bi bil uradni razlog sicer zdravstvene narave. Charlene je v intervjujih že večkrat povedala, da močno pogreša ne le šestletna dvojčka, ki sta ostala v Monaku z očetom, temveč tudi moža, ki ga je označila za svojo skalo ter poudarila, da bi brez njega težko preživela zadnje mesece, a tisti, ki podrobno spremljajo dogajanje na monaškem dvoru, so o njenih besedah močno podvomili. Prepričani so, da je Charlene več kot srečna, da ji je uspelo pobegniti iz zlate kletke, v katero je bila zaprta zadnjih deset let, odkar se je poročila z Albertom, v Afriki pa da je pridobila novo samozavest, ki je pri njej niso vajeni. Strinjajo se tudi psihologi in strokovnjaki za govorico telesa, ki so analizirali posnetke, ki jih 43-letnica redno objavlja na družabnih omrežjih.»Princesi je več kot očitno zelo udobno v lastni koži. Videti je srečna in pomirjena, kot da se je šele zdaj našla in na novo spoznava, kdo je kot oseba,« je dejala psihologinja, ki za britanske medije pogosto tolmači geste in držo znanih, pa je dejala: »Otresla se je kraljeve elegance in na plan je znova pogledala prava Charlene, takšna, kot je bila, preden se je poročila v kraljevo družino in morala začeti spoštovati njihova pravila in protokole.«Sprememba je po mnenju strokovnjakov vidna povsod, na njeni bolj žareči polti, spočitem obrazu, sproščenih oblačilih in kratki modni pričeski. Predvsem nad slednjo, podobno si je omislila že konec lanskega leta, so v togem Monaku vihali nosove, dokler ji niso lasje ponovno zrasli. »Med nedavnim intervjujem, ki ga je dala za afriško televizijsko postajo, sem morala dvakrat pogledati, ali je to res ona. Na obrazu ni imela kančka ličil, lase je imela razmršene in govorila je veliko bolj svobodno, iz srca. Ko sem jo opazovala med intervjuji ob Albertu, je bila vedno do potankosti urejena in veliko bolj tiha. Sprememba je več kot očitna in menim, da je to tudi sprememba na bolje, absolutno,« je še dodala Spelmanova.