Princesi so v težkih preizkušnjah pomagali starši in bog

Po dveh letih zdravstvenih in psihičnih težav se monaška princesa Charlene končno počuti bolje, je razkrila med nedavnim intervjujem za francosko revijo. Največ zaslug, da si je opomogla in lahko znova uživa v življenju in delu, princesa, ki bo konec meseca praznovala 45. rojstni dan, pripisuje družini in veri. Čeprav zadnje mesece v nobenem pogovoru ne pozabi omeniti ogromne podpore, ki jo je med okrevanjem dobila pri možu, pa so menda njeni starši tisti, ki so odigrali najpomembnejšo vlogo.

Bližina staršev jo spominja na brezskrbna leta, ki jih je preživela v Afriki, preden je postala princesa.

Mike in Lynette Wittstock sta se namreč odločila, da si želita biti bližje hčerki, in sta se iz domače Republike Južne Afrike preselila v francosko naselje La Turbie, ki leži tik ob meji z Monakom, in ko ju Charlene potrebuje, mora le sesti v avto, in nekaj minut pozneje je pri njiju.

»Njeno počutje in razpoloženje sta se neverjetno izboljšali, odkar sta tukaj. Zaradi njiju se Charlene počuti veliko bolj varno in mirno. Bližina staršev jo spominja na brezskrbna leta, ki jih je preživela v Afriki, preden je postala princesa,« je dejal vir iz palače.

Lani se je srečala tudi s papežem Frančiškom. FOTO: Vatican Media Via Reuters

Charlene ima tudi mlajša brata, eden se je v Monako preselil pred desetletjem, da bi poskrbel, »da bo z njo vse v redu«, z drugim, ki je ostal v rodni Republiki Južni Afriki, pa se slišita vsak dan. Charlene se je zadnja leta po pomoč vedno pogosteje zatekala tudi k veri in postala predana rimskokatoličanka. To vero je sicer sprejela šele pred 12 leti, ko se je poročila s princem Albertom II., vzgojena je bila namreč v protestantski. »Zaradi zdravstvenih in zakonskih težav se je začela vse pogosteje obračati k bogu. Priznala je, da ne ve, kje bi bila danes, če ji med najtežjimi obdobji ne bi ob strani stal bog,« je povedal prej omenjeni vir.