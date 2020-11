Princesa že drugič prestavila poroko

REUTERS Fumihito, oče princese Mako, je pred dnevi postal prestolonaslednik. FOTO: Imperial Household Agency of Japan/Reuters

Se sploh bosta poročila?

Drug drugemu sva nezamenljiva in tudi velika opora v dobrih in slabih časih.

Sajako Kuroda se je po poroki z uradnikom morala odreči plemiškemu nazivu in drugim ugodnostim. FOTO: getty Images

Princesa, nečakinja japonskega cesarja, je že drugič v dveh letih prestavila poroko z dolgoletnim partnerjem, ki je sicer povsem običajni državljan, kar bo po poroki z njim postala tudi Mako. Razloga princesa ni navedla, a že pred leti se je družina njenega zaročenca znašla sredi finančnega škandala, zaradi česar princesina družina ni več najbolj naklonjena ne njemu in ne poroki.Mako in Kei sta se spoznala in zaljubila, ko sta oba obiskovala krščansko univerzo v Tokiu. Leta 2013 jo je Komuro zaprosil za roko, a sta se odločila, da z oznanitvijo zaroke počakata, dokler princesa ne zaključi magistrskega študija v Veliki Britaniji. Zveza na daljavo je bila težka, sta že pred časom priznala oba, a uspelo jima je in pred tremi leti sta na novinarski konferenci razkrila veselo novico, da sta zaročena.Poroka bi morala biti novembra naslednje leto, a namesto srečnega dogodka je sledila nova novinarska konferenca, na kateri sta sporočila, da jima je zmanjkalo časa za načrtovanje poroke, zato jo želita prestaviti na letošnje leto.Letos pa so mnogim parom načrte prekrižali novi koronavirus ter ukrepi, povezani z zajezitvijo njegovega širjenja. Ali je to prekrižalo načrte tudi 28-letni princesi, ni znano, je pa Mako zatrdila, da v njeni zvezi s Komuro, ki je zaposlen v odvetniški firmi, ni nič narobe, kot se že dlje pojavljajo namigovanja, še vedno sta zaljubljena, se spoštujeta in želita prihodnost preživeti skupaj.»Za naju je poroka nujno potrebna za življenje in za najini srci. Drug drugemu sva nezamenljiva in tudi velika opora v dobrih in slabih časih, vedno se lahko nasloniva in računava drug na drugega. A trenutno je težko povedati kar koli konkretnega glede najinih načrtov za prihodnost,« je vse, kar je princesa javnosti sporočila tokrat, ko je znova prestavila poroko. Njen oče, ki ga je cesar Naruhito pred kratkim izbral za svojega naslednika, saj sam nima sinov, na Japonskem pa lahko vladajo le moški, je medtem medijem poleti povedal, da ne ve, ali se bo njegova hči sploh kdaj poročila s Komuro.Zadnja članica japonske kraljeve družine, ki se je poročila z navadnim državljanom ter posledično izgubila plemiški naziv ter druge ugodnosti, je bila, teta princese Mako. Leta 2005 je večno zvestobo obljubila uradniku